Vermeersch na onverhoopte wereldtitel: "Toen we 5 minuten kregen, wist ik dat we het zouden halen"

Gianni Vermeersch is de allereerste wereldkampioen in het gravelracen. Na een monsterontsnapping met Daniel Oss bleek hij na ruim 190 kilometer uiteindelijk de sterkste. "Toen ik zag dat Oss het moeilijk had op de laatste singletrack ben ik blijven doorgaan tot het einde."

Na een wereldkampioen op de weg heeft ons land nu ook de beste renner in het gravelracen in de rangen. Een beresterke Gianni Vermeersch liet in het slot zijn metgezel Daniel Oss achter en soleerde naar de regenboogtrui. "Op de laatste singletrack ging ik vol toen ik zag dat Oss het moeilijk kreeg", vertelde Vermeersch in het flashinterview net na de finish. "Ik heb mij dan uiteraard niet ingehouden en ben vol blijven doorgaan tot de finish." Er waren geen oortjes, maar Vermeersch was wel goed op de hoogte van de koerssituatie: "Ik ben blijven communiceren met Oss en toen we 5 minuten voorsprong hadden, wist ik dat het er heel goed uitzag."

Toen ik te horen kreeg dat we 5 minuten voorsprong hadden, wist ik dat het er goed uitzag. Gianni Vermeersch

"Onze samenwerking is niet gestokt, we bleven stevig doorrijden en in de finale kregen we een gevecht van man tegen man." "Ik wilde het ook zeker proberen in de sprint, maar toen ik hoorde dat een groepje met Van der Poel en Van Avermaet toch dichterbij kwam, ben ik vol blijven doorgaan en uiteindelijk was het niet nodig om te sprinten."

Oss: "Nieuwe manier om met de fiets om te gaan"