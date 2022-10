Ex-topkeeper Iker Casillas krijgt storm van kritiek over zich na tweet (van hacker?) over geaardheid

Eerst kreeg hij tonnen lof, dan volgde een storm van kritiek. De legendarische doelman Iker Casillas (41) heeft zich niet populair gemaakt op sociale media. De Spanjaard had een tweet de wereld ingestuurd met de melding dat hij homo was. Later verwijderde de ex-keeper het bericht en bleek het volgens lokale media een misplaatste grap te zijn. Casillas beweerde dat het een hacker was.