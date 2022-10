Eindelijk is Mario super: Anderlecht-talent Stroeykens scoort eerste goals op onverwacht moment

Misschien hebt u er via sociale media iets van meegekregen. Afgelopen vrijdag lanceerde Nintendo een trailer van de nieuwe Super Mario-film. Achteraf was er heel wat te doen rond het feit dat de besnorde loodgieter zonder Italiaans accent spreekt.

Soit, zondagavond ging het in Mechelen dus weer over Super Mario. Niet over zijn tongval, wel over zijn neus voor goals. De 18-jarige Stroeykens - steevast Super Mario genoemd - scoorde namelijk zijn eerste goals voor Anderlecht.