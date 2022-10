Elise Mertens zwoegt zich naar pittige halve finale in Tunesië

Elise Mertens had net als in de achtste finales drie sets nodig om haar ticket voor de volgende ronde te bemachtigen. In de eerste set (6-0) leek Mertens niet af te stoppen, maar in de tweede set gaf ze plots drie opslagspelletjes weg.

Uiteindelijk kon Mertens in een knotsgekke derde set met 7 breaks aan het langste eind trekken. Het vierde matchpunt was het goede.

In de halve finales neemt Mertens het op tegen Claire Liu (WTA 73), die nummer twee van de wereld Ons Jabeur uitschakelde. De 22-jarige Amerikaanse belofte haalde het van de thuisspeelster in drie sets: 6-3, 4-6, 6-4.

Mertens en Liu stonden twee weken geleden nog maar tegenover elkaar op het WTA-toernooi in Tokio. Mertens verloor toen in twee sets.

In de andere halve finale staan de Française Alizé Cornet (WTA 37) en de Russin Veronika Koedermetova (WTA 12) tegenover elkaar.

Het toernooi in Monastir staat dit jaar voor het eerst op de WTA-kalender en is na het Marokkaanse Rabat het tweede toernooi van de World Tour op Afrikaanse bodem.