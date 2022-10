Kijk straks naar loting voorronde Euro 2024: welke landen kan reekshoofd België loten?

clock 12:55 12 uur 55. 53 landen in 10 kwalificatiegroepen. Er gaan 53 landen in de potten. Ze zijn verdeeld op basis van de UEFA Nations League-ranking 2022/2023. Gastland Duitsland, dat de eindronde van 14 juni tot 14 juli 2024 organiseert, is automatisch geplaatst. Er worden 10 voorrondegroepen geloot: 7 van 5 landen en 3 van 6 landen. De kwalificatiematchen zijn van maart 2023 tot november 2023. De top 2 van elke groep plaatst zich rechtstreeks voor het EK. Er worden ook nog 3 EK-tickets verdeeld via de play-offs van de Nations League in maart 2024. De play-offs bestaan uit halve finales en finales. Zo komen we aan het totaal van 24 deelnemende landen. . 53 landen in 10 kwalificatiegroepen Er gaan 53 landen in de potten. Ze zijn verdeeld op basis van de UEFA Nations League-ranking 2022/2023.



Gastland Duitsland, dat de eindronde van 14 juni tot 14 juli 2024 organiseert, is automatisch geplaatst.



Er worden 10 voorrondegroepen geloot: 7 van 5 landen en 3 van 6 landen. De kwalificatiematchen zijn van maart 2023 tot november 2023.



De top 2 van elke groep plaatst zich rechtstreeks voor het EK. Er worden ook nog 3 EK-tickets verdeeld via de play-offs van de Nations League in maart 2024. De play-offs bestaan uit halve finales en finales. Zo komen we aan het totaal van 24 deelnemende landen.

clock 12:51 12 uur 51. België is reekshoofd. De Rode Duivels beginnen als een van de reekshoofden aan de loting. Met wereldkampioen Frankrijk en vice-Europees kampioen Engeland zitten in pot 2 ook enkele kleppers. De Duivels krijgen in pot 1 het gezelschap van Portugal, Hongarije, Zwitserland, Polen en Denemarken. Nederland, Kroatië, Italië en Spanje zijn ook reekshoofd, maar zitten als finalisten van de Nations League nog in een aparte pot. Zij moeten immers in een pot van 5 landen terechtkomen. Zo kunnen ze in juni 2023 de Nations League Finals afwerken. In pot 2 zijn Frankrijk en Engeland terechtgekomen, en verder ook Oostenrijk, Tsjechië, Wales, Israël, Bosnië, Servië, Schotland en Finland. Het Noorwegen van Erling Haaland zit in pot 3. Duitsland is als gastland automatisch gekwalificeerd. . België is reekshoofd De Rode Duivels beginnen als een van de reekshoofden aan de loting. Met wereldkampioen Frankrijk en vice-Europees kampioen Engeland zitten in pot 2 ook enkele kleppers.



De Duivels krijgen in pot 1 het gezelschap van Portugal, Hongarije, Zwitserland, Polen en Denemarken. Nederland, Kroatië, Italië en Spanje zijn ook reekshoofd, maar zitten als finalisten van de Nations League nog in een aparte pot. Zij moeten immers in een pot van 5 landen terechtkomen. Zo kunnen ze in juni 2023 de Nations League Finals afwerken.



In pot 2 zijn Frankrijk en Engeland terechtgekomen, en verder ook Oostenrijk, Tsjechië, Wales, Israël, Bosnië, Servië, Schotland en Finland.



Het Noorwegen van Erling Haaland zit in pot 3. Duitsland is als gastland automatisch gekwalificeerd.

clock 12:51 12 uur 51. 5 landenduo's kunnen niet in dezelfde groep. De loting begint met de 4 landen uit de Pot UNL, die als reekshoofd in de groepen A tot en met D terechtkomen. Daarna worden de 6 landen uit Pot 1 over de groepen E tot en met J verspreid. Daarna gaan we van de potten 2 tot en met 6. In die laatste pot zitten maar 3 landen, zij komen terecht op de positie 6 in groepen H, I en J. Vijf landenduo's kunnen niet bij elkaar geloot worden om geopolitieke redenen: Armenië/Azerbeidzjan, Wit-Rusland/Oekraïne, Gibraltar/Spanje, Kosovo/Bosnië en Kosovo/Servië. Er mogen maar 2 winterbestemmingen in dezelfde groep zitten: Wit-Rusland, Estland, Faëroer, Finland, IJsland, Letland, Litouwen en Noorwegen. . 5 landenduo's kunnen niet in dezelfde groep De loting begint met de 4 landen uit de Pot UNL, die als reekshoofd in de groepen A tot en met D terechtkomen. Daarna worden de 6 landen uit Pot 1 over de groepen E tot en met J verspreid.



Daarna gaan we van de potten 2 tot en met 6. In die laatste pot zitten maar 3 landen, zij komen terecht op de positie 6 in groepen H, I en J.



Vijf landenduo's kunnen niet bij elkaar geloot worden om geopolitieke redenen: Armenië/Azerbeidzjan, Wit-Rusland/Oekraïne, Gibraltar/Spanje, Kosovo/Bosnië en Kosovo/Servië.



Er mogen maar 2 winterbestemmingen in dezelfde groep zitten: Wit-Rusland, Estland, Faëroer, Finland, IJsland, Letland, Litouwen en Noorwegen.

clock 12:40 12 uur 40. Geen Rusland. Rusland ontbreekt bij de loting. Het land werd door de UEFA vanwege de inval in Oekraïne uitgesloten van deelname. De Duitse organisatoren wilden ook graag Wit-Rusland bannen, vanwege de steun van het land aan Rusland, maar de Wit-Russen werden wel ondergebracht in pot 5. . Geen Rusland Rusland ontbreekt bij de loting. Het land werd door de UEFA vanwege de inval in Oekraïne uitgesloten van deelname. De Duitse organisatoren wilden ook graag Wit-Rusland bannen, vanwege de steun van het land aan Rusland, maar de Wit-Russen werden wel ondergebracht in pot 5.

clock 12:00 12 uur . Livestream om 12 uur. De loting zal live te zien zijn op onze website, niet op tv. Vanaf 12 uur streamen we het voetbalgebeuren vanuit Frankfurt zonder commentaar. . Livestream om 12 uur De loting zal live te zien zijn op onze website, niet op tv. Vanaf 12 uur streamen we het voetbalgebeuren vanuit Frankfurt zonder commentaar.