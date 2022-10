De Portugese dreun komt hard aan bij de Red Flames: "Ontgoocheling is groter dan in 2019"

Wullaert: "Te weinig gecreëerd"

Dat Portugal verdiend gewonnen heeft, wil de aanvoerster niet horen: "Wij verdienden ook de overwinning. Ik had heel graag die verlengingen ingegaan, ook al stonden we met 10. In de tweede helft hadden we ruimte om te scoren."

"Opnieuw krijgen we een doelpunt op stilstaande fase tegen, terwijl we weten dat Portugal op hoekschop de ballen in de tweede zone legt. We moeten daar veel scherper op verdedigen", kaartte ze de fouten aan.

De prestatie van de Red Flames was niet goed genoeg voor een plaats op het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. "We hebben te weinig kansen gecreëerd", beaamde Tessa Wullaert achteraf.

Wullaert nam het ook op voor Tysiak, die als invaller rood kreeg in de slotfase, waaruit onrechtstreeks het beslissende doelpunt viel. "De rode kaart van Amber was er één voor het team. Ze heeft er het best mogelijke uitgehaald, anders was het sowieso een doelpunt tegen."



Na het laatste fluitsignaal kregen Wullaert en co de tranen in de ogen: "De ontgoocheling is groter dan in 2019, omdat we beter zijn geworden. Maar de tegenstander is ook beter geworden."



"Alweer een les. We kunnen en moeten beter, we moeten blijven naar de toekomst kijken en ik hoop dat die toekomst met deze groep is, want de vibe zit goed."