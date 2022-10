Youri Mulder over Ajax-afgang: "Verscheurd door Napoli zoals roofdier zijn prooi openrijt"

Ajax heeft dinsdagavond in de Champions League een ongeziene bolwassing gekregen van Napoli. Voetbalanalist Youri Mulder was erbij voor Ziggo Sports en zag hoe een ontketend Napoli geen mededogen had voor een zieltogend Ajax. "De minicrisis die er al was, is nu een crisis geworden", stelt Mulder vast.

Een 1-6-nederlaag in Europa, dat hadden ze in de Johan Cruijff ArenA nooit eerder meegemaakt. "En het was een terechte uitslag. Het verschil had zelfs nog groter kunnen zijn en dan vooral dankzij het knappe spel van Napoli, dat Ajax helemaal ondersteboven speelde", vertelt Youri Mulder. "Napoli was op alle vlakken beter: technisch, tactisch, fysiek en qua grinta. En dat ging 90 minuten lang door. Zelfs toen het al 1-6 stond, bleef het Ajax opjagen. Daar hadden de Amsterdammers helemaal geen antwoord op." Nochtans was de start van Ajax nog veel belovend, na de 1-0 van Kudus. "Maar daarna werden ze helemaal overspeeld. Ajax had hetzelfde strijdplan als tegen Rangers, aanvallen en vol de strijd aangaan, maar daar was dit Napoli gewoon veel te goed voor. De Italianen konden dat makkelijk weerstaan."

Ajax moet het idee laten varen dat het een heel goeie ploeg is die zich kan meten met de Europese top. Youri Mulder

Napoli sloeg bovendien ook op de juiste momenten toe: de 1-3 viel vlak voor de rust, de 1-4 meteen erna. "Maar Ajax bleef het gewoon proberen op dezelfde manier waarmee het de wedstrijd begonnen was. Dat was niet verstandig. Ze hadden het slimmer moeten doen", vindt Mulder. "Ajax werd totaal verscheurd, helemaal uit elkaar gereten, zoals een roofdier zijn al dode prooi openrijt. Ze hadden de schade moeten beperken. Reken maar dat dit een enorme klap is voor Ajax." Ook in de competitie liep het al niet helemaal lekker voor de Amsterdammers. "De minicrisis die er al was, is nu een crisis geworden", meent Mulder. "Ze moeten het idee laten varen dat ze een heel goeie ploeg zijn die zich kan meten met de Europese top."

"Als er geen kentering komt, wordt er naar de trainer gekeken"

Er is deze zomer natuurlijk wel wat kwaliteit vertrokken bij Ajax, met Antony - de man van 100 miljoen - als meest in het oog springende naam. "Maar als je kijkt naar hoe Ajax zijn elftal versterkt heeft, dan is er met die centen misschien niet op de goeie manier omgegaan", oppert Youri Mulder. "100 miljoen en je slaagt er nog niet in om een goeie rechtsback of een goeie rechtsbuiten te kopen. De vervangers van de spelers die vertrokken zijn, geven op dit moment niet thuis. En de spelers die er al waren, worden ook een dagje ouder." "Nieuwkomer Bergwijn gaf gisteren niet thuis en Tadic werd het stadion uitgefloten. Dat vond ik wel een beetje te ver gaan, want hij heeft al heel veel betekend voor Ajax."

De verwachtingen zijn een beetje te hoog. Nederigheid is op dit moment eventjes op zijn plaats. Youri Mulder