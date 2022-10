Volgende regenboog-rush kan beginnen: Wout van Aert crosst 2 weken voor WK in Benidorm

Het WK op de weg zit er nog maar net op, maar de voorbereidingen voor die in het veld zijn al begonnen. Bij Wout van Aert, althans. De kersverse wereldbekercross van Benidorm liet vandaag weten dat onze landgenoot er op 22 januari zal deelnemen. Twee weken later mag Van Aert in Hoogerheide bikkelen om de regenboogtrui.