Vertonghen en Mazzu in koor voor West Ham: "Onze groep is in staat mooie dingen te tonen"

Anderlecht doet mee in de Conference League met 4 op 6 in Groep B, maar in eigen land loopt het mank. Na een 5e verlies in 10 duels, zondag tegen Charleroi, belandde de recordkampioen in de rechterkolom. De match op Mechelen zondag lijkt belangrijker dan die van morgen tegen West Ham. Dat wuift coach Felice Mazzu weg: "We hebben zin om iets goeds neer te zetten."

5 nederlagen en 1 draw, dat is ook het parcours van West Ham in Engeland. Anderlecht staat 10e in België met 4 zeges, West Ham 15e in Engeland met 2 zeges. Maar Engeland is België niet en ook Europa niet. West Ham leidt in groep B met 6 op 6.



Het is crisis in Brussel, maar de directie gelooft nog volop in Mazzu en zijn groep. De coach laat zich zelf ook niet van de wijs brengen. "We willen elke wedstrijd gebruiken om beter te worden, de dingen zo goed mogelijk te doen en vertrouwen te winnen", vertelde hij op de persconferentie daags tevoren.



"Ook al geloven veel mensen niet in ons voor morgen, ik denk dat mijn groep in staat is goeie dingen te tonen tegen een tegenstander als deze", stelt Mazzu.



"Ook al is de match misschien "minder belangrijk" dan die van zondag, toch willen we tonen dat we zin hebben om iets goeds neer te zetten en deze competitie niet los te laten."



"West Ham heeft voor meer dan 150 miljoen euro transfers gedaan"

Ook al is West Ham geen Engelse grootheid, toch is het verschil met Anderlecht groot. Op verschillende vlakken. "Iedereen weet dat het fysieke aspect belangrijk is in het Engelse kampioenschap", voorspelt Mazzu een fysieke slag.



"Maar wij weten dat er niet alleen dat is. West Ham heeft voor meer dan 150 miljoen euro transfers gedaan. Dat betekent dat er ook technische kwaliteit aanwezig is."



Vandaag trainde Lucas Stassin, auteur van 6 goals in 7 duels voor RSCA Futures in de Challenger Pro League, mee met de A-ploeg. "Zijn aanwezigheid is verdiend", benadrukt Mazzu.



"Lucas heeft goede prestaties neergezet, deed meer dan alleen doelpunten scoren. Hij is erg geëvolueerd. Morgen is het misschien een kans, gezien het aantal spelers dat op het wedstrijdblad mag, om hem en de jongeren een signaal te geven."

Vertonghen: "Frustrerend om niet te winnen"

Jan Vertonghen was de geschikte kompaan om Mazzu te vergezellen op de persmeeting. Na 8 jaar bij Tottenham weet Jan Vertonghen wat Anderlecht mag verwachten van West Ham?



"Het wordt een enorme uitdaging", zegt de ervaren verdediger. "De voorbije twee jaar eindigden ze in de top 6 of top 7, maar daarvoor waren hun resultaten minder goed", legt Vertonghen uit.



De recordinternational ziet het duel als een goeie leerschool voor zijn jonge teamgenoten. "Het is goed te kunnen spelen tegen een grote naam en kennis te maken met een ploeg van dat niveau."



Na de tik tegen Charleroi is hij blij dat er weer een wedstrijd op het menu staat: "Het is goed dat er zoveel matchen te spelen zijn. Anders zouden de weken heel lang zijn na zo'n nederlaag."



"Nu kunnen we dingen tactisch uittesten en speelgelegenheid gunnen aan wie het nodig heeft."

Vertonghen had zich zijn transfer wellicht anders voorgesteld. "Het is altijd frustrerend als je niet kan winnen." Maar volgens hem zit het gevoel in de groep nog goed "los van de resultaten".



Hij kwam nog even terug op de 0-1 tegen Charleroi. "We begonnen goed met veel agressie en intensiteit, maar we misten te veel kansen. Alleen het resultaat ontbrak."



"We trainen goed. We moeten alleen wachten op een goed resultaat", besluit Vertonghen op een positieve noot. "Met deze combinatie van spelers en staf zijn nog mooie dingen mogelijk en dat willen wij tonen."