Vader Bäckstedt wordt ploegleider van Shari Bossuyt, niet van zijn dochters

Magnus Bäckstedt is het bekendst als renner voor zijn overwinning in Parijs-Roubaix in 2004, maar hij won ook een rit in de Tour en de Giro. Zijn dochters Elynor (20) en Zoe (18) stapten ook op de koersfiets.



Zoe was eerst actief bij het Belgische crossteam Acrog-Tormans, maar koerst sinds 1 augustus voor EF Education-TIBSCO-SVB, een Amerikaans WorldTour-team. Zoë is een toptalent, ze won vorige maand op het WK in Australië goud in de tijd- en wegrit bij de juniores.



Elynor, de derde op het WK 2019 voor juniores, koerst met Trek-Segafredo ook voor een Amerikaans team.



Maar vader Bäckstedt kiest voor een andere weg. Na zijn afscheid als renner was hij onder meer proftriatleet, werkzaam bij Britse wielerteams en gaf hij wielercommentaar.



Maar nu gaat hij voor weer een nieuw hoofdstuk: "Nu mijn 2 dochters op eigen benen staan in de grote wereld, was het voor mij het juiste moment om mijn eigen sportieve passie na te jagen."