Het beeld van Guardiola dat boekdelen spreekt: Haaland blijft de wereld verbazen

De bewuste scène van Pep Guardiola ging gisterenavond in sneltempo viraal. Zelfs de Spaanse coach leek niet te kunnen geloven dat Erling Haaland met zoveel gemak blijft scoren. Nummer 19 in 12 matchen voor City.

Waanzin.

De enige manier om de Noor momenteel van een nieuwe hattrickbal te houden? Een wissel bij rust. Anders was die vierde er zonder twijfel gekomen.

"Het was nochtans niet de bedoeling", vertelde Guardiola achteraf. "Maar Erling heeft al veel minuten gespeeld, dan is het beter om hem even te laten rusten."

Collega-trainer Jacob Neestrup maalde er evenwel niet om. Even daarvoor had de Kopenhagen-coach de schouders opgehaald toen er een vraag kwam over Haaland: "We konden er gewoon niks tegen doen."