Baseballer Aaron Judge verbreekt 61 jaar oud record met 62e homerun van het seizoen

Aaron Judge had vorige week het record van wijlen Roger Maris al geëvenaard, maar sinds vannacht is hij in zijn eentje recordhouder. De 30-jarige Amerikaan sloeg in de wedstrijd tegen de Texas Rangers zijn 62e homerun van het seizoen.

Dat is een unicum in de American League, 1 van de 2 competities die onderdeel zijn van de Major League Baseball (MLB). Het algemene MLB-record staat op naam van Barry Bonds, die in 2001 73 homeruns sloeg voor de San Francisco Giants in de National League.

"Dit is een grote opluchting", sprak Aaron Judge na zijn record. "Het is ongelooflijk dat mijn naam nu in hetzelfde rijtje staat met grootheden zoals Roger Maris en Babe Ruth."