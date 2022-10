World Grand Prix: Van den Bergh klopt Chisnall, Huybrechts eervol onderuit tegen Wright

clock 09:30

09 uur 30. Van den Bergh bij laatste 16. Dimitri Van den Bergh heeft zich met een 2-1-zege voorbij de Engelsman Dave Chisnall gewerkt richting de 1/8e finales. Chisnall is de nummer 14 van de wereld en won de Belgian Darts Open. Van den Bergh staat op 15. De Belg nam de eerste leg voor zijn rekening, waarna Chisnall met een 126-uitworp gelijkmaakte. Dancing Dimi, die het voordeel van de darts had, pakte de twee volgende legs voor 3-1-setwinst. In set twee lukte Chisnall drie 180-maximumworpen, waarmee hij met 3-2-setwinst de bordjes gelijk hing. In de derde en beslissende set werden de eerste vier legs verdeeld. In de vijfde en beslissende leg prikte Van den Bergh dubbel 10 weg voor de overwinning. Voor een plaats in de kwartfinale neemt Van den Bergh het op tegen de Welshman Jonny Clayton (PDC-7), de titelverdediger in Leicester. In de World Grand Prix moet elke leg van start gaan met een dubbel, waarna de spelers de resterende punten kunnen wegprikken. .