The Times: "Oekraïne wil samen met Spanje en Portugal het WK voetbal 2030 organiseren"

Spanje en Portugal stelden zich eerder al samen kandidaat en zijn naar verluidt akkoord gegaan met de wens van de Oekraïense president Volodimir Zelenski om zich bij het bid te voegen.



Het is de bedoeling dat Oekraïne een van de WK-groepen gaat organiseren.



De 3 landen willen met het idee om samen het WK te organiseren "bijdragen aan de hoop en vrede wereldwijd", zo klinkt het.



Natuurlijk zullen er veiligheidsgaranties nodig zijn, maar de verwachting is dat in 2030 de Russische invasie al een tijd achter de rug zal zijn en het land in volle heropbouw.