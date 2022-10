Tadej Pogacar tankt vertrouwen voor Ronde van Lombardije na sprintzege in Varese

3 dagen na zijn nederlaag in de Ronde van Emilië heeft Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) revanche genomen in de Tre Valli Varesine (1.Pro). De tweevoudige Tour-winnaar haalde het in een sprint van een elitegroep voor Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) en Alejandro Valverde (Movistar)