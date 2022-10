Elke dag topsport! Dit is de drukke sportkalender deze week

Een rustig begin van oktober? Niet in sportland. Elke dag staat er deze week wel ergens een interessante sportafspraak op het weekmenu. Sporza serveert heel wat live-sport op uw bord. Bekijk het overzicht.

Dinsdag

Vandaag showt Remco Evenepoel zijn trui van wereldkampioen voor het eerst in het peloton tijdens Binche-Chimay-Binche. U kan deze middag ook kijken naar de Yellow Tigers en vanavond volgen of Club Brugge 9 op 9 pakt in de Champions League. (Bekijk de tabel onderaan voor meer info over de uren)

Woensdag

Nog voor o.a. Real Madrid, Manchester City en AC Milan in actie komen in de Champions League spelen de Yellow Tigers hun tweede wedstrijd in de tweede fase van het WK. Live te bekijken op sporza.be en het kanaal van Ketnet.

Donderdag

Negen Belgen, waaronder Matthias Casse, Jorre Verstraeten en Mina Libeer, komen vanaf donderdag in actie op het WK Judo (dat een week duurt tot en met 13 oktober). Drie Belgische voetbalclubs komen die dag Europees in actie. Union trekt naar Braga in Portugal, AA Gent ontvangt Djurgaarden uit Zweden en Anderlecht ontvangt Premier League-club West Ham. Die laatste match is live te bekijken op sporza.be en Canvas.

Vrijdag

Vrijdag wordt voor de allereerste keer de Ronde van Romandië voor vrouwen gereden. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten toont er haar regenboogtrui.

Zaterdag

Zaterdag wordt het pas echt druk met de Ronde van Lombardije, waar Vingegaard, Pogacar, Allaphilippe en vele andere toppers elkaar uit de wielen proberen rijden. Dezelfde dag is er ook de werelduurrecordpoging van Filippo Ganna en u kan live kijken naar het WK gravel bij de vrouwen en de wedstrijd van de Yellow Tigers tegen de wereldtoppers van Brazilië.

Zondag

De hoofdschotel wordt op zondag geserveerd. Dan komt u mogelijk ogen te kort. U kan live kijken naar de laatste koers uit de carrière van Philippe Gilbert (Parijs-Tours) en naar het WK gravel, waar Mathieu van der Poel alle muizenissen van het WK op de weg probeert te vergeten. 's Middags is er een wedstrijd van de Yellow Tigers (tegen China), de basketbalwedstrijd tussen Aalst en Limburg United, een samenvatting van de GP Formule 1 van Japan en de loting voor de Rode Duivels van de EK-kwalificatiewedstrijden. Voor u gaat slapen, kan u nog genieten van de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in het veldrijden in Waterloo (VS). De wedstrijden van de mannen en vrouwen zijn te zien op sporza.be en Canvas.

Een overzicht