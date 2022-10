De onpasseerbare muur van Club Brugge: Simon Mignolet houdt voor derde keer de nul

Bij de aankondiging van zijn nieuwe contract tot 2026 stond er op het einde een emoji van een baksteentje. ’t Is bij gebrek aan eentje van een muur.

Want dat is hoe Simon Mignolet zich deze campagne presenteert bij blauw-zwart in de Champions League. Het is een straf verlengstuk van zijn indrukwekkende play-offs die Club de titel bezorgden.

Halfweg de groepsfase heeft de doelman nog steeds geen doelpunt geïncasseerd. Een statistiek die enkel Manuel Neuer deze editie eveneens kan voorleggen. Om het enorme verschil met de vorige jaren te duiden: toen incasseerde Mignolet respectievelijk 7, 5 en opnieuw 7 stuks.