WK judo: Umayev moet inpakken na tweede ronde, straks nog Libeer

clock 09:31

09 uur 31. Abdul Malik Umayev (-73 kg) moet inpakken na twee kampen. Abdul Malik Umayev (IJF-138) is er niet in geslaagd voor een stunt te zorgen op de derde dag van het WK judo in Tasjkent. In de klasse tot 73 kilogram verloor de 22-jarige Belg, debutant op een WK, van de nummer twee van de wereld in de tweede ronde. De Azeri Hidayat Heydarov, regerend Europees kampioen, won met ippon na net geen drie minuten. In de eerste ronde had mayev een Egyptenaar verslagen met een waza-ari. .