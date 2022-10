Volg de werelduurrecordpoging van Filippo Ganna om 20 uur met een livestream

clock 16:53

16 uur 53. Fiets van 9 kilo. Alles voor de recordpoging van Ganna werd tot in de puntjes voorbereid. Zo ontwierp het team ook een speciale fiets voor zijn recordpoging. Een tijdritfiets die 3D-geprint werd, moet Ganna aan het record helpen "Het is een zwaardere fiets dan normaal. Tot wel 9 kilo. Dat is een heel pak zwaarder dan mijn normale bolide", vertelde Ganna over zijn ervaring op zijn nieuwe bolide. "In het begin voel je je dan ook niet heel snel, maar na 5 minuten vlieg je over de piste." "We hebben veel liefde in deze fiets gestoken, maar die liefde weegt wel zwaar", lachte hij uiteindelijk. .