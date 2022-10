Toma Nikiforov staat in de kwartfinale op WK judo

clock 10:37 10 uur 37. Nikiforov met offerworp naar kwartfinale. Toma Nikiforov blijft in de running voor de medailles. Onze landgenoot maakte in de derde ronde komaf met de Hongaar Zsombor Veg: de nummer 8 van de wereld vloerde de nummer 24 met waza-ari door een offerworp. In de kwartfinale krijgen we een duel der lage landen tussen Nikiforov en de Nederlander Michael Korrel. Korrel is de nummer 2 van de wereld. Wie wint, mag naar de halve finales. Wie verliest, mag naar de herkansingen. . Nikiforov met offerworp naar kwartfinale Toma Nikiforov blijft in de running voor de medailles. Onze landgenoot maakte in de derde ronde komaf met de Hongaar Zsombor Veg: de nummer 8 van de wereld vloerde de nummer 24 met waza-ari door een offerworp.



In de kwartfinale krijgen we een duel der lage landen tussen Nikiforov en de Nederlander Michael Korrel. Korrel is de nummer 2 van de wereld.



Wie wint, mag naar de halve finales. Wie verliest, mag naar de herkansingen.

clock 10:25 10 uur 25. Berger gaat eruit in 1e kamp. Voor Sophie Berger is het eerste ook het laatste duel geworden. Onze nummer 69 van de wereld was net als haar Italiaanse opponente Giorgia Stangherlin vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde scoorde Stangherlin in de 3e minuut van de kamp op korte tijd 2 waza-ari's na elkaar. Na 2'47" was de kamp voorbij.