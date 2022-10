Toma Nikiforov moet herkansen op WK judo, brons kan nog

clock 11:06 11 uur 06. Korrel klopt Nikiforov met ippon. Toma Nikiforov moest de wet van de sterkste ondergaan in de kwartfinale tegen de Nederlander Michael Korrel. De nummer 8 van de wereld gaf nooit de indruk de nummer 2 te kunnen kloppen. Na een zoekende openingsminuut pakte Korrel uit met een waza-ari. Onze landgenoot moest jagen op punten, maar Korrel liet geen opening toe. Na bijna 3 minuten kregen de twee allebei een bestraffing. Korrel vond het daarop welletjes en pakte uit met worp. De jury gaf hem eerst al een tweede waza-ari, maar die werd weggewuifd. Tien seconden later gooide Korrel Nikiforov nog eens op de grond. Nu was het wel duidelijk: 2e waza-ari en ippon. Korrel gaat naar de halve finales, Nikiforov naar de herkansingen. Hij kan vanmiddag nog brons halen. Dan moet hij 2 keer winnen, te beginnen tegen de Canadees Shady Elnahas, de nummer 4 van de wereld. . Korrel klopt Nikiforov met ippon Toma Nikiforov moest de wet van de sterkste ondergaan in de kwartfinale tegen de Nederlander Michael Korrel. De nummer 8 van de wereld gaf nooit de indruk de nummer 2 te kunnen kloppen. Na een zoekende openingsminuut pakte Korrel uit met een waza-ari.



clock 10:37 10 uur 37. Nikiforov met offerworp naar kwartfinale. Toma Nikiforov blijft in de running voor de medailles. Onze landgenoot maakte in de derde ronde komaf met de Hongaar Zsombor Veg: de nummer 8 van de wereld vloerde de nummer 24 met waza-ari door een offerworp. In de kwartfinale krijgen we een duel der lage landen tussen Nikiforov en de Nederlander Michael Korrel. Korrel is de nummer 2 van de wereld. Wie wint, mag naar de halve finales. Wie verliest, mag naar de herkansingen.



clock 10:25 10 uur 25. Berger gaat eruit in 1e kamp. Voor Sophie Berger is het eerste ook het laatste duel geworden. Onze nummer 69 van de wereld was net als haar Italiaanse opponente Giorgia Stangherlin vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde scoorde Stangherlin in de 3e minuut van de kamp op korte tijd 2 waza-ari's na elkaar. Na 2'47" was de kamp voorbij.