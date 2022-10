Op naar een historische kwalificatie? Dit zijn de scenario's voor Club Brugge in de Champions League

Bij winst: 100% in verleden

Vloert Club Brugge na Leverkusen en Porto nu ook Atletico? Dan mag blauw-zwart zich normaal al opmaken voor de achtste finales van de Champions League.

In het verleden gebeurde het namelijk nog nooit dat een ploeg die met 3 zeges begon niet naar de volgende ronde mocht. In alle 81 cases was dat het geval in de moderne versie van het kampioenenbal.

Da’s toch een stevige statistiek.