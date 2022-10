Net niet! Matthias Casse moet vrede nemen met WK-zilver na thriller van formaat

clock 15:24 15 uur 24. Net niet! Met de werelditel op het spel hielden Casse, nummer twee van de wereld, en Grigalashvili, nummer één van de wereld, mekaar in evenwicht in de eerste vier minuten van de zenuwslopende finale. Er werd niet gescoord en dus moest een golden score voor de beslissing zorgen. De Georgiër kreeg wel een bestraffing achter zijn naam staan, maar veel trok hij er zich niet van aan. Ook in de verlenging werd hij bestraft, net als Casse. Het titanengevecht tussen de twee beste judoka's van de wereld bleef duren, rond de tatami werd met volle teugen genoten. Op de mat werd het gaatje in de verdediging niet gevonden. Na iets meer dan vier minuten kraakte Casse uiteindelijk toch in de golden score. Een waza-ari was voldoende voor Grigalashvili, die met zijn eerste wereldtitel revanche neemt voor de verloren WK-finale van vorig jaar. . Net niet! Met de werelditel op het spel hielden Casse, nummer twee van de wereld, en Grigalashvili, nummer één van de wereld, mekaar in evenwicht in de eerste vier minuten van de zenuwslopende finale. Er werd niet gescoord en dus moest een golden score voor de beslissing zorgen.

clock 14:20 14 uur 20. Casse kan straks wereldtitel verlengen. Casse kan straks wereldtitel verlengen

clock 12:59 12 uur 59. Matthias Casse in de finale! Matthias Casse kan zichzelf nog altijd opvolgen in de klasse tot 81 kilogram bij de mannen. De wereldkampioen van 2021 schopte het in Tasjkent relatief gemakkelijk tot in de finale na vier ippons tegen evenveel tegenstanders. Enkel de Japanner Sotaro Fujiwara kon in de halve finale tegenprikken met een waza-ari. In de finale neemt Casse het op tegen Tato Grigalashvili, de nummer 1 van de wereld. Vorig jaar versloeg de Belg de Georgiër nog in de WK-finale, ook in Tokio was Casse de sterkste in de strijd voor brons.

Enkel de Japanner Sotaro Fujiwara kon in de halve finale tegenprikken met een waza-ari.

In de finale neemt Casse het op tegen Tato Grigalashvili, de nummer 1 van de wereld. Vorig jaar versloeg de Belg de Georgiër nog in de WK-finale, ook in Tokio was Casse de sterkste in de strijd voor brons.