Matthias Casse moet vrede nemen met WK-zilver na thriller: "Zal even duren tot ik tevreden ben met medaille"

Teleurstelling en trots bij Casse. "Ik ben enorm teleurgesteld dat ik mijn titel niet kon verlengen", reageert Matthias Casse. "Ik was er helemaal klaar voor en wist dat het erin zat." Toch verwijt de judoka zichzelf niets. "Ik denk dat ik niet een foutje heb gemaakt tijdens de kamp, maar Grilashvili is ook een geweldige judoka. Het is weer Grilashvili die mij klopt, maar ik mag niet enkel op hem gaan focussen." "Het zal nog een paar dagen duren tot ik echt tevreden kan zijn met mijn medaille", zegt Casse. Al vindt hij een nieuwe finale wel een opsteker: "Het was mijn derde WK-finale op rij, een prestatie waar ik toch trots op mag zijn." "Mijn mama zei het me daarnet nog: "Het lijstje is toch al indrukwekkend, je begint geschiedenis te schrijven." Ik ben er zelf niet echt mee bezig, maar ik merk wel dat het indruk maakt op de mensen rondom me."

Toch verwijt de judoka zichzelf niets. "Ik denk dat ik niet een foutje heb gemaakt tijdens de kamp, maar Grilashvili is ook een geweldige judoka. Het is weer Grilashvili die mij klopt, maar ik mag niet enkel op hem gaan focussen."

"Het zal nog een paar dagen duren tot ik echt tevreden kan zijn met mijn medaille", zegt Casse. Al vindt hij een nieuwe finale wel een opsteker: "Het was mijn derde WK-finale op rij, een prestatie waar ik toch trots op mag zijn."

"Mijn mama zei het me daarnet nog: "Het lijstje is toch al indrukwekkend, je begint geschiedenis te schrijven." Ik ben er zelf niet echt mee bezig, maar ik merk wel dat het indruk maakt op de mensen rondom me."

"Er is nog werk richting Parijs". Na de Olympische Spelen in Tokio, koos Casse voor een andere aanpak met een nieuwe trainer. Dat loont: "Ik begin te merken dat het almaar beter gaat. Ik breng andere combinaties op de mat. Dat is even wennen, maar ik denk dat ik in de toekomst nog kan groeien. Ik had een enorme basis om op terug te vallen, daar hebben we nu dingen aan toegoegd." "Je kunt judo een beetje vergelijken met schaken. Elke partij is een beetje anders. Er zijn dingen die heel goed zijn, maar ook nog zaken die ik anders wil doen. Er is nog werk voor Parijs."

"Je kunt judo een beetje vergelijken met schaken. Elke partij is een beetje anders. Er zijn dingen die heel goed zijn, maar ook nog zaken die ik anders wil doen. Er is nog werk voor Parijs."

Net niet! Met de werelditel op het spel hielden Casse, nummer twee van de wereld, en Grigalashvili, nummer één van de wereld, mekaar in evenwicht in de eerste vier minuten van de zenuwslopende finale. Er werd niet gescoord en dus moest een golden score voor de beslissing zorgen. De Georgiër kreeg wel een bestraffing achter zijn naam staan, maar veel trok hij er zich niet van aan. Ook in de verlenging werd hij bestraft, net als Casse. Het titanengevecht tussen de twee beste judoka's van de wereld bleef duren, rond de tatami werd met volle teugen genoten. Op de mat werd het gaatje in de verdediging niet gevonden. Na iets meer dan vier minuten kraakte Casse uiteindelijk toch in de golden score. Een waza-ari was voldoende voor Grigalashvili, die met zijn eerste wereldtitel revanche neemt voor de verloren WK-finale van vorig jaar.

De Georgiër kreeg wel een bestraffing achter zijn naam staan, maar veel trok hij er zich niet van aan. Ook in de verlenging werd hij bestraft, net als Casse.

Het titanengevecht tussen de twee beste judoka's van de wereld bleef duren, rond de tatami werd met volle teugen genoten. Op de mat werd het gaatje in de verdediging niet gevonden.

Na iets meer dan vier minuten kraakte Casse uiteindelijk toch in de golden score. Een waza-ari was voldoende voor Grigalashvili, die met zijn eerste wereldtitel revanche neemt voor de verloren WK-finale van vorig jaar.

Matthias Casse in de finale! Matthias Casse kan zichzelf nog altijd opvolgen in de klasse tot 81 kilogram bij de mannen. De wereldkampioen van 2021 schopte het in Tasjkent relatief gemakkelijk tot in de finale na vier ippons tegen evenveel tegenstanders. Enkel de Japanner Sotaro Fujiwara kon in de halve finale tegenprikken met een waza-ari. In de finale neemt Casse het op tegen Tato Grigalashvili, de nummer 1 van de wereld. Vorig jaar versloeg de Belg de Georgiër nog in de WK-finale, ook in Tokio was Casse de sterkste in de strijd voor brons.

Enkel de Japanner Sotaro Fujiwara kon in de halve finale tegenprikken met een waza-ari.

In de finale neemt Casse het op tegen Tato Grigalashvili, de nummer 1 van de wereld. Vorig jaar versloeg de Belg de Georgiër nog in de WK-finale, ook in Tokio was Casse de sterkste in de strijd voor brons.