Martinez stelt zich vragen bij wedstrijdritme Hazard: "Maar ik zie hem niet als een joker"

Haalt Eden Hazard nog op tijd zijn niveau voor het WK? Zelfs bondscoach Roberto Martinez stelt zich nu luidop die vraag. "We moeten ons afvragen of Hazard nog 90 minuten kan spelen of zeven wedstrijden in een heel korte tijd", zei de bondscoach op RTBF.

Amper 98 speelminuten verspreid over drie wedstrijden in La Liga. Dat is de magere speeltijd van Eden Hazard dit seizoen bij Real Madrid. Er worden dan ook vraagtekens gesteld bij de Rode Duivel met het oog op het WK in Qatar volgende maand. Zeker met de ontbolstering van Leandro Trossard bij Brighton & Hove Albion lijkt Hazard niet zeker meer van zijn basisplaats bij de Rode Duivels. In de Nations League begon de dribbelaar wel in de basis tegen Nederland en Wales, maar zal dat op het WK ook het geval zijn?

Hazard is naar mijn mening een van de beste spelers ter wereld op die positie. Nog steeds op dit moment. Roberto Martinez

Bondscoach Roberto Martinez hoopt alvast dat "zijn situatie zal evolueren de komende vijf weken", zei de Spanjaard op RTBF. "Eden heeft al even geen matchen meer na elkaar gespeeld en dat heeft gevolgen." "We moeten ons afvragen of Hazard nog 90 minuten kan spelen of zeven wedstrijden in een heel korte tijd."

"We zullen zijn balans opmaken naarmate het WK nadert en zullen dan zien welke rol we hem kunnen geven. Maar ik zie Hazard niet als een joker."

Martinez bevestigde nog eens dat "Hazard nog steeds een zeer belangrijke speler is voor de nationale ploeg". "Dat is 100 procent zeker. Zijn ervaring, zijn invloed op tegenstanders, zijn vermogen om een man uit te schakelen en gevaar te creëren..."

"Hij is naar mijn mening een van de beste spelers ter wereld op die positie. Nog steeds op dit moment."

