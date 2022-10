LIVESTREAM WK Gravel: Vermeersch en Oss slaan enorme kloof op peloton met Van der Poel en Sagan

clock 14:32 14 uur 32. Gretige Vermeersch. Op een licht oplopend gravelwegje slaat Vermeersch even een kloofje, maar hij laat Oss terug aanpikken. De twee hebben elkaar prima gevonden. . Gretige Vermeersch Op een licht oplopend gravelwegje slaat Vermeersch even een kloofje, maar hij laat Oss terug aanpikken. De twee hebben elkaar prima gevonden.

clock 14:29 14 uur 29. Krijgen we een tweestrijd om de wereldtitel tussen Oss en Vermeersch? Het is nog wat vroeg, maar beide renners hebben zoveel kwaliteiten dat een kloof van ruim 5 minuten overbruggen zelfs voor Van der Poel en Sagan nagenoeg onmogelijk lijkt. Van der Poel heeft met Vermeersch ook een "ploegmaat" voorin. Oss is dan weer een boezemvriend van Sagan. . Krijgen we een tweestrijd om de wereldtitel tussen Oss en Vermeersch? Het is nog wat vroeg, maar beide renners hebben zoveel kwaliteiten dat een kloof van ruim 5 minuten overbruggen zelfs voor Van der Poel en Sagan nagenoeg onmogelijk lijkt. Van der Poel heeft met Vermeersch ook een "ploegmaat" voorin. Oss is dan weer een boezemvriend van Sagan.

clock 14:22 14 uur 22. Nog 65km. Oss en Vermeersch hebben nog steeds een bonus van ruim 5 minuten met nog 65 kilometer te gaan. In de achtervolging herkennen we het frisse kopje van de 51-jarige krijger Davide Rebellin. Kan hij in de laatste weken van zijn extreem lange loopbaan nog een sterke finale rijden? . Nog 65km Oss en Vermeersch hebben nog steeds een bonus van ruim 5 minuten met nog 65 kilometer te gaan. In de achtervolging herkennen we het frisse kopje van de 51-jarige krijger Davide Rebellin. Kan hij in de laatste weken van zijn extreem lange loopbaan nog een sterke finale rijden?

clock 14:06 14 uur 06. Geen truitjes van merkenteams trouwens. Alle renners rijden in hun nationale kleuren op dit WK. U kijkt intussen nog naar opgenomen beelden. We zitten al een stuk verder. . Geen truitjes van merkenteams trouwens. Alle renners rijden in hun nationale kleuren op dit WK. U kijkt intussen nog naar opgenomen beelden. We zitten al een stuk verder.

clock 14:05 14 uur 05. Wat ik ervan verwacht? Het wordt gewoon bijzonder lastig. We zien wel wat het zal geven. Peter Sagan bij de start. Wat ik ervan verwacht? Het wordt gewoon bijzonder lastig. We zien wel wat het zal geven. Peter Sagan bij de start

clock 13:57 Het peloton maakt jacht op het kopduo. 13 uur 57. Het peloton maakt jacht op het kopduo.

clock 13:55 13 uur 55. Nog 5 minuten. Om 14 uur stipt kan u het allemaal zelf volgen met een livestream. Ook met tekst-updates blijven we u overigens op de hoogte houden. Geniet van de ongetwijfeld heerlijke finale van het eerste WK Gravel! . Nog 5 minuten Om 14 uur stipt kan u het allemaal zelf volgen met een livestream. Ook met tekst-updates blijven we u overigens op de hoogte houden. Geniet van de ongetwijfeld heerlijke finale van het eerste WK Gravel!

clock 13:47 13 uur 47. 100 kilometer. De renners hebben 100 kilometer achter de kiezen dus is dit het ideale moment om een stand van zaken op te maken. Gianni Vermeersch en Daniel Oss zijn weggereden uit het peloton (met nog meer dan 50 renners) en hebben intussen een aanzienlijke kloof uitgebouwd. Er wordt zelfs gewag gemaakt van om en bij de 5 minuten, maar we houden nog even een slag om de arm. Hun aanvalspoging ziet er in elk geval veelbelovend uit. . 100 kilometer De renners hebben 100 kilometer achter de kiezen dus is dit het ideale moment om een stand van zaken op te maken. Gianni Vermeersch en Daniel Oss zijn weggereden uit het peloton (met nog meer dan 50 renners) en hebben intussen een aanzienlijke kloof uitgebouwd. Er wordt zelfs gewag gemaakt van om en bij de 5 minuten, maar we houden nog even een slag om de arm. Hun aanvalspoging ziet er in elk geval veelbelovend uit.

clock 13:21 13 uur 21. Na Vermeersch en Oss volgt nog een stevig peloton met namen als Sagan, Van Avermaet, Stybar, Van der Poel, Ballerini en Slik. Naast Van Avermaet zijn met Clément Fernandez, Lawrence Naesen en Sieben Devalckeneer nog drie landgenoten van de partij. . Na Vermeersch en Oss volgt nog een stevig peloton met namen als Sagan, Van Avermaet, Stybar, Van der Poel, Ballerini en Slik. Naast Van Avermaet zijn met Clément Fernandez, Lawrence Naesen en Sieben Devalckeneer nog drie landgenoten van de partij.

clock 13:17 13 uur 17. Vermeersch en Oss. Het is nog wachten op bevestiging, maar we geven toch graag mee dat Daniel Oss en onze landgenoot Gianni Vermeersch een kloof zouden hebben op het peloton. Oss en Vermeersch zaten eerder ook al in de kopgroep van 13, het is duidelijk dat ze zich wel lekker voelen op deze mix van ondergronden. . Vermeersch en Oss Het is nog wachten op bevestiging, maar we geven toch graag mee dat Daniel Oss en onze landgenoot Gianni Vermeersch een kloof zouden hebben op het peloton. Oss en Vermeersch zaten eerder ook al in de kopgroep van 13, het is duidelijk dat ze zich wel lekker voelen op deze mix van ondergronden.

clock 13:10 13 uur 10. Van der Poel en Van Avermaet.

clock 12:56 12 uur 56. We kunnen inmiddels spreken van een totale hergroepering. De eerdere vluchtpoging met onder meer Van der Poel, Vermeersch, Van Avermaet en Cort is dus teniet gedaan. . We kunnen inmiddels spreken van een totale hergroepering. De eerdere vluchtpoging met onder meer Van der Poel, Vermeersch, Van Avermaet en Cort is dus teniet gedaan.

clock 12:49 12 uur 49. Het gravelracen is een relatief nieuwe discipline en zeker met deze wereldtoppers aan de start zal de populariteit sterk blijven toenemen. Er zijn ook heel wat verschillen tussen een wegfiets, een gravelbike en een mountainbike. Hieronder legt Maxim Pirard, ultrafietser en ex-wereldkampioen granfondo, de belangrijkste verschillen nog eens uit. . Het gravelracen is een relatief nieuwe discipline en zeker met deze wereldtoppers aan de start zal de populariteit sterk blijven toenemen. Er zijn ook heel wat verschillen tussen een wegfiets, een gravelbike en een mountainbike. Hieronder legt Maxim Pirard, ultrafietser en ex-wereldkampioen granfondo, de belangrijkste verschillen nog eens uit.

clock 12:42 De start met Van der Poel, Stybar, Van Avermaet en Rebellin. 12 uur 42. De start met Van der Poel, Stybar, Van Avermaet en Rebellin

