LIVESTREAM: Kijk naar Aalst-Limburg United in de BNXT League

clock 23:09

23 uur 09. Oostende wint op het veld van Mechelen. Oostende kwam op speeldag 2 pas voor het eerst dit seizoen in actie in de BNXT League en kreeg meteen een pittige opdracht met Mechelen, de verliezende finalist in de finale van vorig seizoen. Beide teams maakten er in de Winketkaai een aantrekkelijke match van die spannend bleef tot het slot. Net als vorig seizoen in de finale van de play-offs trok Oostende uiteindelijk aan het langste eind: 91-97. .