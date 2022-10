Liveblog WK judo: Jorre Verstraeten en Ellen Salens strijden niet om de medailles

Jorre Verstraeten heeft zijn eerste opdracht, tegen de piepjonge Oostenrijker Marcus Auer, met succes afgerond. Verstraeten kon wel pas in de verlengingen zijn tegenstander in een houdgreep knellen, goed voor ippon. In de volgende ronde treft Verstraeten de Italiaan Angelo Pantano.

09 uur 21. Verstraeten is goed gestart. Jorre Verstraeten heeft zijn eerste opdracht, tegen de piepjonge Oostenrijker Marcus Auer, met succes afgerond. Verstraeten kon wel pas in de verlengingen zijn tegenstander in een houdgreep knellen, goed voor ippon. In de volgende ronde treft Verstraeten de Italiaan Angelo Pantano. .

clock 09:18

09 uur 18. Salens verliest tegen Europees kampioene. Ellen Salens is niet voorbij de tweede ronde geraakt. De Dominicaanse Estefania Soriano vormde in de eerste ronde geen problemen (waza-ari), maar Shirine Boukli maakte met ippon een einde aan de WK-dromen van Salens. Geen schande, want de Française won zowel in 2020 als 2022 de Europese titel in de klasse tot 48 kilogram. .