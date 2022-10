LIVE WK Gravel: Van der Poel en Van Avermaet testen even de benen, maar worden weer tot de orde geroepen

clock 12:56 12 uur 56. We kunnen inmiddels spreken van een totale hergroepering. De eerdere vluchtpoging met onder meer Van der Poel, Vermeersch, Van Avermaet en Cort is dus teniet gedaan. . We kunnen inmiddels spreken van een totale hergroepering. De eerdere vluchtpoging met onder meer Van der Poel, Vermeersch, Van Avermaet en Cort is dus teniet gedaan.

clock 12:49 12 uur 49. Het gravelracen is een relatief nieuwe discipline en zeker met deze wereldtoppers aan de start zal de populariteit sterk blijven toenemen. Er zijn ook heel wat verschillen tussen een wegfiets, een gravelbike en een mountainbike. Hieronder legt Maxim Pirard, ultrafietser en ex-wereldkampioen granfondo, de belangrijkste verschillen nog eens uit. . Het gravelracen is een relatief nieuwe discipline en zeker met deze wereldtoppers aan de start zal de populariteit sterk blijven toenemen. Er zijn ook heel wat verschillen tussen een wegfiets, een gravelbike en een mountainbike. Hieronder legt Maxim Pirard, ultrafietser en ex-wereldkampioen granfondo, de belangrijkste verschillen nog eens uit.

clock 12:42 De start met Van der Poel, Stybar, Van Avermaet en Rebellin. 12 uur 42. De start met Van der Poel, Stybar, Van Avermaet en Rebellin

clock 12:40 12 uur 40.

clock 12:40 12 uur 40.

clock 12:40 12 uur 40.

clock 12:39 12 uur 39. Beelden om 14u. De informatie is schaars momenteel, maar straks krijgt u de finale wel integraal in beeld. Vanaf 14 uur voorzien we een livestream en hoeft u helemaal niets meer te missen. . Beelden om 14u De informatie is schaars momenteel, maar straks krijgt u de finale wel integraal in beeld. Vanaf 14 uur voorzien we een livestream en hoeft u helemaal niets meer te missen.



clock 12:34 12 uur 34. Grotere groep. We herkennen nog steeds Gianni Vermeersch en Greg Van Avermaet op de voorposten, maar er is volk op komst uit de achtergrond. We lijken op weg naar een hergroepering. Goed nieuws dus voor Peter Sagan en Zdenek Stybar die de slag gemist hadden. . Grotere groep We herkennen nog steeds Gianni Vermeersch en Greg Van Avermaet op de voorposten, maar er is volk op komst uit de achtergrond. We lijken op weg naar een hergroepering. Goed nieuws dus voor Peter Sagan en Zdenek Stybar die de slag gemist hadden.

clock 12:28 12 uur 28.

clock 12:11 12 uur 11. De volledige formatie van de kopgroep: Matthew Beers, Magnus Cort, Miguel Angel Lopez, Samuele Zoccarato, Mathieu van der Poel, Daniel Oss, Gianni Vermeersch, Toby Perry, Julien Trarieux, Davide Ballerini, Nicholas Pettina, José Maria Sanchez en Greg Van Avermaet. Een grotere groep met onder meer Sagan, Stybar, Calmejane, Slik en Fedorov volgt op een halve minuut. We hebben nog een 150-tal kilometer te gaan. . De volledige formatie van de kopgroep: Matthew Beers, Magnus Cort, Miguel Angel Lopez, Samuele Zoccarato, Mathieu van der Poel, Daniel Oss, Gianni Vermeersch, Toby Perry, Julien Trarieux, Davide Ballerini, Nicholas Pettina, José Maria Sanchez en Greg Van Avermaet. Een grotere groep met onder meer Sagan, Stybar, Calmejane, Slik en Fedorov volgt op een halve minuut. We hebben nog een 150-tal kilometer te gaan.

clock 12:07 12 uur 07.

clock 12:04 12 uur 04. Sterke kopgroep. Miguel Angel Lopez is bij de lurven gegrepen, maar er zijn wel al wat breukjes ontstaan. Hij komt terecht in een kopgroep met onder meer Van der Poel, Gianni Vermeersch, Van Avermaet en Cort Nielsen. Een peloton met onder meer Sagan, Slik, Haas, Stybar, Modolo en jawel Davide Rebellin moet achtervolgen. Het verschil zou om en bij de 20 seconden bedragen. . Sterke kopgroep Miguel Angel Lopez is bij de lurven gegrepen, maar er zijn wel al wat breukjes ontstaan. Hij komt terecht in een kopgroep met onder meer Van der Poel, Gianni Vermeersch, Van Avermaet en Cort Nielsen. Een peloton met onder meer Sagan, Slik, Haas, Stybar, Modolo en jawel Davide Rebellin moet achtervolgen. Het verschil zou om en bij de 20 seconden bedragen.

clock 12:02 12 uur 02.

clock 11:50 11 uur 50. Exit Ockeloen. De Nederlander Jasper Ockeloen werd vandaag mee in de finale verwacht, maar na materiaalpech is hij al uit de wedstrijd verdwenen. . Exit Ockeloen De Nederlander Jasper Ockeloen werd vandaag mee in de finale verwacht, maar na materiaalpech is hij al uit de wedstrijd verdwenen.

clock 11:49 11 uur 49. In de oplopende openingskilometers lijkt het klimmer Miguel Angel Lopez te zijn die een kleine voorsprong heeft. Daarachter is nog een grote groep samen met onder meer Van der Poel, Stybar en Van Avermaet. . In de oplopende openingskilometers lijkt het klimmer Miguel Angel Lopez te zijn die een kleine voorsprong heeft. Daarachter is nog een grote groep samen met onder meer Van der Poel, Stybar en Van Avermaet.

clock 11:36 11 uur 36. Opa Rebellin. Het gravelracen is duidelijk ook in trek bij ex-profs. Denk maar aan Dani Moreno (ex-winnaar van de Waalse Pijl), Alberto Losada, Paul Voss, Nathan Haas, Lachlan Morton en Nicolas Roche die hier allemaal aan de start staan. Wie nog steeds geen ex-prof is, is de 51-jarige Italiaan Davide Rebellin. In 1993 werd hij prof bij GB-MG Maglifcio en ook dit seizoen staat hij nog onder contract bij Work Service. Ook hij is er vandaag bij op het eerste WK Gravel. De komende dagen rijdt de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik nog enkele Italiaanse eendagskoersen en dan hangt hij toch zijn fiets aan de wilgen. . Opa Rebellin Het gravelracen is duidelijk ook in trek bij ex-profs. Denk maar aan Dani Moreno (ex-winnaar van de Waalse Pijl), Alberto Losada, Paul Voss, Nathan Haas, Lachlan Morton en Nicolas Roche die hier allemaal aan de start staan. Wie nog steeds geen ex-prof is, is de 51-jarige Italiaan Davide Rebellin. In 1993 werd hij prof bij GB-MG Maglifcio en ook dit seizoen staat hij nog onder contract bij Work Service. Ook hij is er vandaag bij op het eerste WK Gravel. De komende dagen rijdt de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik nog enkele Italiaanse eendagskoersen en dan hangt hij toch zijn fiets aan de wilgen.

clock 11:17 11 uur 17. Er staat de renners relatief weinig klimwerk te wachten vandaag. In de eerste kilometers volgen alle hoogtemeters waarna we een volledig vlakke finale krijgen. . Er staat de renners relatief weinig klimwerk te wachten vandaag. In de eerste kilometers volgen alle hoogtemeters waarna we een volledig vlakke finale krijgen.

clock 11:16 11 uur 16.