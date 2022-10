LIVE: Eerste WK Gravel met Van der Poel en Sagan gaat van start, volg het hier op de voet

clock 11:17 11 uur 17. Er staat de renners relatief weinig klimwerk te wachten vandaag. In de eerste kilometers volgen alle hoogtemeters waarna we een volledig vlakke finale krijgen. . Er staat de renners relatief weinig klimwerk te wachten vandaag. In de eerste kilometers volgen alle hoogtemeters waarna we een volledig vlakke finale krijgen.

Start! We zijn eraan begonnen. Het eerste WK Gravel is officieel van start gegaan bij de mannen. Op het eerste klimmetje, dat al direct na de start lag, komt Magnus Cort als eerste boven, ook de Nederlanders zijn bij de pinken.

Geen Amerikaanse toppers. In afwachting van de start geven we ook nog mee dat een aantal Amerikaanse graveltoppers niet zijn afgezakt naar Italië. Zo ontbreken Ian Boswell, Peter Stetina en Keegan Swenson. De Amerikanen lijken nog niet helemaal gewonnen voor een WK.

clock 10:53 Sagan maakt zich op voor de start. 10 uur 53. Sagan maakt zich op voor de start.

Oud-profs Nathan Haas en Nicholas Roche wonden zich de voorbije dagen alvast op over de startvolgorde. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het WK mountainbike starten vandaag de renners met de meeste UCI-punten helemaal vooraan. We mogen dus straks pakweg Van der Poel, Sagan en Miguel Angel Lopez helemaal voorin verwachten. De toppers in het gravelcircuit zullen meteen moeten achtervolgen.

De Belgen. Bij onze landgenoten is uiteraard Greg Van Avermaet de blikvanger. Op vraag van fietssponsor BMC is hij hier van de partij. Toch is Van Avermaet lang niet de enige want ook Seppe Rombauts, Bram Rombauts, Clément Fernandez, Niels Verdijck, Gianni Vermeersch, Lawrence Naesen, Jan-Frederik Finoulst, Sieben Devalckeneer en Seppe Odeyn zijn erbij.

Deelnemers. We kennen nu het parcours, maar ook het deelnemersveld is indrukwekkend. We kijken uiteraard uit naar Mathieu van der Poel, Peter Sagan en Greg Van Avermaet, maar er is veel meer. Zo valt de Nederlandse selectie op met naast Van der Poel ook nog Piotr Havik, Jasper Ockeloen en de winnaar van de zware Unbound-gravelwedstrijd Ivar Slik. Ook de Australiërs pakken uit met een sterk blok met ex-profs Lachlan Morton en Nathan Haas die met succes de stap naar het gravelracen hebben gezet. Ze hebben ook Adam Blazevic in hun rangen, hij boekte dit jaar 2 zeges in de Gravel World Series en behoort tot de topfavorieten. Verder moeten profs als Aleksej Loetsenko, Zdenek Stybar, Davide Ballerini, Magnus Cort, Sacha Modolo en zeker Carlos Verona een eind kunnen komen.

clock 10:24 10 uur 24. Het is fun om hier te zijn, maar als het gevoel goed is dan ga ik zeker voor een resultaat. Mathieu van der Poel.

clock 10:10 10 uur 10. Parcours. De renners krijgen straks nagenoeg hetzelfde parcours voorgeschoteld als de vrouwen gisteren. De eerste 140 kilometer, met de 800 hoogtemeters, zijn identiek hetzelfde. De mannen doen er in en rond Cittadella wel nog twee rondjes van 27 kilometer bij. Goed voor 194 kilometer in totaal. De route bestaat uit: - 36 procent onverharde wegen

- 18 procent harde gravel

- 1 procent kasseien

- 17 procent hard oppervlak

- 27 procent asfalt

clock 10:04 10 uur 04. Gisteren kroonde de Française Ferrand-Prévot zich al tot wereldkampioene in het gravelrijden. Hieronder kan u alles nog eens rustig nalezen.

clock 10:00 10 uur. Goeiemorgen! De Ronde van Lombardije, het traditionele eindpunt van het wielerseizoen, mag er dan wel opzitten, maar toch maken we ons vandaag op voor een heerlijke wielerdag. Ook daags na het wielermonument zijn nog heel wat toppers in en rond het Italiaanse Veneto blijven rondhangen voor het WK Gravel. Vanaf 11 uur gaat de wedstrijd van start. U blijft hier op de hoogte van alle ontwikkelingen.

