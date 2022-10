Limburg United blijft foutloos na felbevochten overwinning in Aalst

Limburg United kan na 2 speeldagen nog een perfect rapport voorleggen. De bekerwinnaar van vorig seizoen won zondagmiddag na een spannende duel in het Aalsterse Forum: 80-82. De bezoekers hadden de bovenhand in een sterke 1e helft, waarin ze 15 punten uitliepen. Maar Aalst toonde karakter na de rust en maakte er opnieuw een wedstrijd van. Zo moest Limburg United toch nog alles uit de kast halen om de zege mee naar huis te nemen. Een onstuitbare Jonas Delalieux (27 punten) dirigeerde zijn team alsnog naar de felbevochten overwinning.

23 uur 09. Oostende wint op het veld van Mechelen. Oostende kwam op speeldag 2 pas voor het eerst dit seizoen in actie in de BNXT League en kreeg meteen een pittige opdracht met Mechelen, de verliezende finalist in de finale van vorig seizoen. Beide teams maakten er in de Winketkaai een aantrekkelijke match van die spannend bleef tot het slot. Net als vorig seizoen in de finale van de play-offs trok Oostende uiteindelijk aan het langste eind: 91-97. .