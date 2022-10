Is Club nu zeker van de 1/8e finale? Volgens de statistieken wel...

9 op 9: 100% in verleden

Vloert Club Brugge na Leverkusen en Porto nu ook Atletico? Dan mag blauw-zwart zich normaal al opmaken voor de achtste finales van de Champions League.

In het verleden gebeurde het namelijk nog nooit dat een ploeg die met 3 zeges begon niet naar de volgende ronde mocht. In alle 81 cases was dat het geval in de moderne versie van het kampioenenbal.

Da’s toch een stevige statistiek, al is Club mathematisch nog niet zeker van de 1/8e finales.

Alle andere "groepsleden" tellen namelijk 3 punten. Blauw-zwart moet in de drie resterende groepsmatchen nog twee punten pakken om zich zéker te kwalificeren, maar normaal zal eentje ook volstaan. Of de landskampioen hopen dat twee concurrenten géén 7 op 9 pakken.