Houden Red Flames in Portugal WK-droom gaaf? "Op EK was er ook druk van te moeten winnen"

De Red Flames bereiden zich in Tubeke voor op het duel in en tegen Portugal. Woensdag pas reizen de Belgische voetbalvrouwen af naar Portugal.

"We bereiden ons voor zoals we gewoonlijk doen", zegt bondscoach Ives Serneels. "We kennen de infrastructuur hier met de oefenvelden en het hotel. We weten niet onder welke omstandigheden we daar zouden moeten trainen. We hebben niets veranderd."

Portugal is net als België een land waar het nationale vrouwenteam de voorbije jaren grote stappen vooruit heeft gezet in de ontwikkeling. "We hebben nog al voor uitdagingen gestaan", blijft Serneels rustig.



"Op het EK moesten we ook winnen tegen Italië. We hebben dus al ervaring met zulke wedstrijden. Ik hoop dat we die ervaring meenemen. Onze groep is in elk geval nog gegroeid na het EK, ook in de breedte. Dat is een extra kwaliteit."

"Donderdag krijgen we zeker kansen, die we moeten grijpen. Maar er zullen ook moeilijke momenten volgen en dan zullen we er als team moeten staan. Het team hangt hecht aan elkaar en gaat door elkaar voor het vuur."