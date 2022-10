Higuain zet in tranen punt achter carrière: "Het was een voorrecht om dit leven te hebben"

"De dag is gekomen om afscheid te nemen van het voetbal", opende Higuain. "Het voetbal heeft me zoveel gegeven. Het was een voorrecht om dit leven te hebben, zowel tijdens goede als de minder goede momenten."

Higuain pinkte een traantje weg terwijl hij terugblikte op een carrière van 18 jaar. De Argentijn begon in 2005 bij River Plate, maar kwam vooral bij Real Madrid (2006-2013) in de schijnwerpers met drie landstitels (2007, 2008, 2012).

Bij Napoli kroonde de aanvaller zich tot topschutter met 36 goals in 35 wedstrijden, een record in de Serie A dat hij sinds 2020 deelt met Ciro Immobile (Lazio).

Higuain smukte zijn palmares nog op met drie landstitels bij Juventus (2017, 2018, 2020) en de Europa League met Chelsea, hoewel hij toen geen match speelde. Het Inter Miami van David Beckham kon de aanvaller in zijn nadagen nog naar de MLS lokken.

Met 14 goals in 26 matchen was Higuain dit seizoen zeker nog van waarde voor Inter Miami. In de laatste twee wedstrijden van het reguliere seizoen moet de club zijn plekje in de play-offs verdedigen, anders zou het afscheid van Higuain sneller komen dan verwacht.