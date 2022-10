Het WK judo eindigt voor Gabriella Willems in 2e kamp

De 25-jarige Willems is de nummer 41 van de wereld. Perez staat als 23e hoger in de ranking, maar na 1'22" vloerde onze landgenote de Puerto Ricaanse met ippon.



Esposito stond als 72e een pak lager dan Willems, maar ze haalde na 4 minuten kampen de bovenhand met waza-ari.



Willems miste vorig jaar de Olympische Spelen in Tokio, nadat ze in april 2021 haar knieligamenten had afgescheurd.



Morgen komen met Sophie Berger (-78 kg) en Toma Nikoforov (-100 kg) de laatste 2 Belgen in actie. Gisteren pakte titelverdediger Matthias Casse zilver in de -81 kg.