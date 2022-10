Goud of zilver? Matthias Casse (-81kg) kampt straks voor de wereldtitel tegen Georgische rivaal

clock 12:59

12 uur 59. Matthias Casse in de finale! Matthias Casse kan zichzelf nog altijd opvolgen in de klasse tot 81 kilogram bij de mannen. De wereldkampioen van 2021 schopte het in Tasjkent relatief gemakkelijk tot in de finale na vier ippons tegen evenveel tegenstanders. Enkel de Japanner Sotaro Fujiwara kon in de halve finale tegenprikken met een waza-ari. In de finale neemt Casse het op tegen Tato Grigalashvili, de nummer 1 van de wereld. Vorig jaar versloeg de Belg de Georgiër nog in de WK-finale, ook in Tokio was Casse de sterkste in de strijd voor brons. .