Futsalduivels kunnen zich niet rechtstreeks plaatsen voor WK na anticlimax tegen Georgië

clock 21:17 21 uur 17. Belgen kunnen zich niet rechtstreeks plaatsen voor WK. De WK-kwalificatieronde eindigde vanavond met een anticlimax voor de Futsal Red Devils. De Duivels keken in eigen huis in de ogen van Georgië, dat onze landgenoten eerder in deze campagne - met een numeriek voordeel - al had verslagen met 4-2. Toch toonden de Duivels geen recency bias in de aangename pot zaalvoetbal. Na amper een minuut spelen bracht Rahou de thuisploeg al op voorsprong, en ook in de rest van de eerste helft ging het gelijk op tussen de beide ploegen. Al lieten onze landgenoten verdedigend wel enkele gevaarlijke steekjes vallen. Zo ook op slag van de rust, wanneer de technisch begaafde Georgiër Thales zijn ploeg in de allerlaatste minuut nog een voorsprong (3-4) schonk. Een domper voor de Duivels, die in de tweede helft een ander gelaat toonden. Georgië dicteerde het tempo, liet onze landgenoten achter de bal hollen en maakte het tot drie keer toe klinisch af. 3-6: boeken toe voor de Belgen. Ghislandi zorgde in de slotminuten nog voor een eerredder in de tweede helft, maar kon zijn ploeg niet meer behoeden van een tweede keer puntenverlies tegen Georgië. De Futsalduivels eindigen zo als tweede in hun poule en moeten hopen om via de play-offs of als beste tweede door te stoten naar het nakende WK. Ter info: De twaalf groepswinnaars en de vier beste runner-ups plaatsen zich rechtstreeks voor de Eliteronde, de ronde die België niet bereikte in de WK-kwalificatie van 2021. De andere runner-ups spelen om de laatste vier tickets voor de Elite Ronde. . Belgen kunnen zich niet rechtstreeks plaatsen voor WK De WK-kwalificatieronde eindigde vanavond met een anticlimax voor de Futsal Red Devils. De Duivels keken in eigen huis in de ogen van Georgië, dat onze landgenoten eerder in deze campagne - met een numeriek voordeel - al had verslagen met 4-2.

clock 20:55 20 uur 55. Futsalduivels boeken ruime zege in Oostenrijk. De Belgische futsalduivels hebben zaterdag in hun derde WK-kwalificatiewedstrijd met 1-6 de maat genomen van Oostenrijk. België blijft zo tweede in groep 2. Dillien, Rahou, Sababti en Adnane zorgden voor de Belgische goals in Wenen. De eerste twee kwalificatieduels waren in oktober. De Belgen wonnen toen met 11-0 van Oostenrijk, maar verloren ook met 4-2 van Georgië. Dinsdag wacht de beslissende thuiswedstrijd tegen groepsleider Georgië. In de tussenstand is België tweede met zes punten, drie minder dan Georgië. De twaalf groepswinnaars en de beste vier tweedes stoten rechtstreeks door naar de eliteronde, het laatste deel van de kwalificaties. De overige acht tweedes spelen barrages. Tijdens de kwalificatieronde voor het WK van 2021 haalden de Belgen de eliteronde niet. . Futsalduivels boeken ruime zege in Oostenrijk De Belgische futsalduivels hebben zaterdag in hun derde WK-kwalificatiewedstrijd met 1-6 de maat genomen van Oostenrijk. België blijft zo tweede in groep 2. Dillien, Rahou, Sababti en Adnane zorgden voor de Belgische goals in Wenen.

clock 19:11 19 uur 11. Met een mannetje minder verliest België in Georgië. De Futsal Red Devils hebben hun 2e wedstrijd in de voorrondes van het WK verloren. België ging met 4-2 onderuit op bezoek bij Georgië. Na de 11-0-pandoering tegen Oostenrijk konden de Belgen met veel vertrouwen afzakken naar Georgië, dat toch van een ander kaliber bleek. De thuisploeg kwam vlak voor de rust op voorsprong, maar Rahou zorgde vroeg in de 2e helft wel voor gelijkmaker. De uitsluiting van doelman Dries Vrancken brak de Futsal Devils vervolgens zuur op. Met een mannetje meer trok Georgië het laken naar zich toe. Het werd uiteindelijk nog 4-2, El Fakiri zorgde voor het andere Belgische doelpunt. . Met een mannetje minder verliest België in Georgië De Futsal Red Devils hebben hun 2e wedstrijd in de voorrondes van het WK verloren. België ging met 4-2 onderuit op bezoek bij Georgië.



clock 22:08 22 uur 08. Starten in stijl (11-0). België is sterk begonnen aan zijn kwalificatiecampagne voor het WK Futsal 2024. De Red Devils van het Futsal versloegen Oostenrijk met 11-0 in het Belleheide Center in Roosdaal. De wedstrijd was al na een kwartier geklonken, met doelpunten van Soufian El Fakiri (2x), Omar Rahou, Reda Dahbi en Grello. De troepen van Karim Bachar voegden daar in de rest van de partij nog zes treffers aan toe. De Belgen mogen dit kunstje op 8 oktober (17.00 uur) in Tbilisi tegen Georgië nog eens proberen herhalen. De twaalf groepswinnaars en de vier beste runner-ups plaatsen zich rechtstreeks voor de Eliteronde, de ronde die België niet bereikte in de WK-kwalificatie van 2021. De andere runner-ups spelen om de laatste vier tickets voor de Elite Ronde. . Starten in stijl (11-0) België is sterk begonnen aan zijn kwalificatiecampagne voor het WK Futsal 2024. De Red Devils van het Futsal versloegen Oostenrijk met 11-0 in het Belleheide Center in Roosdaal.



