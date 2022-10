Futsal Red Devils gaan door de knieën in Georgië na rood voor doelman Vrancken

De Futsal Red Devils hebben hun 2e wedstrijd in de voorrondes van het WK verloren. België ging met 4-2 onderuit op bezoek bij Georgië. Na de 11-0-pandoering tegen Oostenrijk konden de Belgen met veel vertrouwen afzakken naar Georgië, dat toch van een ander kaliber bleek. De thuisploeg kwam vlak voor de rust op voorsprong, maar Rahou zorgde vroeg in de 2e helft wel voor gelijkmaker. De uitsluiting van doelman Dries Vrancken brak de Futsal Devils vervolgens zuur op. Met een mannetje meer trok Georgië het laken naar zich toe. Het werd uiteindelijk nog 4-2, El Fakiri zorgde voor het andere Belgische doelpunt.

19 uur 11. Met een mannetje minder verliest België in Georgië. De Futsal Red Devils hebben hun 2e wedstrijd in de voorrondes van het WK verloren. België ging met 4-2 onderuit op bezoek bij Georgië. Na de 11-0-pandoering tegen Oostenrijk konden de Belgen met veel vertrouwen afzakken naar Georgië, dat toch van een ander kaliber bleek. De thuisploeg kwam vlak voor de rust op voorsprong, maar Rahou zorgde vroeg in de 2e helft wel voor gelijkmaker. De uitsluiting van doelman Dries Vrancken brak de Futsal Devils vervolgens zuur op. Met een mannetje meer trok Georgië het laken naar zich toe. Het werd uiteindelijk nog 4-2, El Fakiri zorgde voor het andere Belgische doelpunt. .

22 uur 08. Starten in stijl (11-0). België is sterk begonnen aan zijn kwalificatiecampagne voor het WK Futsal 2024. De Red Devils van het Futsal versloegen Oostenrijk met 11-0 in het Belleheide Center in Roosdaal. De wedstrijd was al na een kwartier geklonken, met doelpunten van Soufian El Fakiri (2x), Omar Rahou, Reda Dahbi en Grello. De troepen van Karim Bachar voegden daar in de rest van de partij nog zes treffers aan toe. De Belgen mogen dit kunstje op 8 oktober (17.00 uur) in Tbilisi tegen Georgië nog eens proberen herhalen. De twaalf groepswinnaars en de vier beste runner-ups plaatsen zich rechtstreeks voor de Eliteronde, de ronde die België niet bereikte in de WK-kwalificatie van 2021. De andere runner-ups spelen om de laatste vier tickets voor de Elite Ronde. .