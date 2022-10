Filippo flikt het! Een verbluffende Ganna verpulvert het werelduurrecord

clock 20:58 20 uur 58.

WERELDRECORD: 56,792 kilometer! Weg vraagtekens. Weg twijfels. Weg minder seizoen. Filippo Ganna heeft het dan toch gedaan. Na een conservatieve start, knalde Ganna - onder impuls van zijn schreeuwende fans - naar een afstand van 56,792 kilometer. Zo sneuvelt het vorige record van Dan Bigham van 55,548 kilometer.

De steun uit de tribune was vandaag misschien wel dé marginal gain. Ganna begint het tempo nog stelselmatig op te voeren. Recht evenredig met de decibels in de zaal. De elektrische sfeer stuwt de Italiaan naar snelheden tot 57 kilometer per uur.



clock 20:45 20 uur 45. Voorbij Merckx. Op dit moment schreeuwen zijn benen naar zijn hoofd, maar opgeven doet hij allerminst. Op dit moment snelt de Italiaan de mijlpaal van Eddy Merckx voorbij. Onze landgenoot haalde ooit 49 kilometer. Ganna zit nu al aan 52 kilometer. Nog 5 minuten te gaan.

clock 20:40 20 uur 40. + 52 seconden. "We zien een absolute machine aan het werk. Ganna gaat het werelduurrecord molesteren", bulderen de commentatoren op de livestream van de Ineos Grenadiers. Nog een dikke twaalf minuten te gaan, maar met 52 seconden voorsprong ziet het er zeer mooi uit voor de Italiaan.

clock 20:28 20 uur 28. 56 kilometer per uur. Filippo Ganna ontwikkelt momenteel een verschroeiend tempo op zijn 3D-geprinte bolide. Het werelduurrecord van Dan Bigham lijkt te sneuvelen over een half uurtje. De Italiaan ligt alvast 27 seconden voor op schema.

clock 20:23 20 uur 23. 10 seconden voorsprong. Hij vliegt! Filippo Ganna knalt over de piste in Zwitserland. De Italiaan heeft na een half uur al een voorsprong van meer dan 10 seconden. En vertragen doet hij allerminst.

clock 20:19 20 uur 19. Ondertussen moet Ganna ook rekenen. De Italiaan heeft geen oortjes om te communiceren met zijn team. De enige tijdsindicatie kan de Italiaan aflezen op de tablet van zijn trainer, die driftig aan het ijsberen is langs de piste.

clock 20:15 20 uur 15. Back in business! Filippo Ganna lijkt zijn ritme te vinden. De Italiaan gaat elke ronde sneller en lijkt zijn achterstand in een mum van tijd goed te maken. De Italiaan staat opnieuw in het groen.

clock 20:11 20 uur 11. Elia Viviani staat langs de lijn om zijn ploegmakker en landgenoot aan te moedigen. "Dit zou ik mezelf nooit aandoen", grapt Viviani.

clock 20:01 20 uur 01. Trage start. Filippo Ganna vertelde gisteren op de persconferentie dat hij conservatief aan zijn uur zou beginnen. De Italiaan volgt alvast zijn plannetje. Ganna lijkt ontspannen op zijn fiets te zitten, maar moet wel stelselmatig tijd inboeten op zijn performance engineer Dan Bigham. De achterstand loopt nu al op tot 2 seconden. Hij begon na één ronde nog met een bonus van bijna 2 seconden.

clock 20:00 20 uur . Filippo Ganna is alvast stevig uit de startblokken geschoten. De Italiaan ligt voor op schem. Het mikpunt: 55,548 km

clock 19:55 19 uur 55. START. Pang! Filippo Ganna is vertrokken. Een uur afzien, maar eeuwige roem. De Italiaan trekt zijn 3D-geprinte fiets op gang.

clock 19:53 19 uur 53. Daar is hij! Ganna warmt zich voorzichtig op op de piste in Zwitserland en gooit nog een laatste drankje in zijn strot. Het publiek gaat alvast uit zijn dak. Met velen zijn ze niet, maar enthousiast zijn ze des te meer.

clock 19:49 19 uur 49. D-Day. Gebrek aan motivatie. Een bedenkelijk vormpeil. Een 3D-geprinte fiets. Er zweemt al weken een mistgordijn rond de werelduurrecord-poging van Filippo Ganna. Vandaag is het D-Day voor de Italiaan. Geen excuses meer. "Ik droom van het record der records. Een echte knaltijd", was Ganna gisteren toch aarzelend ambitieus op de persbabbel vandaag. De tafeltjes voor de receptie achteraf staan alvast al klaar. Krijgen we dan toch de mythische "sixty in sixty"?

"Ik droom van het record der records. Een echte knaltijd", was Ganna gisteren toch aarzelend ambitieus op de persbabbel vandaag. De tafeltjes voor de receptie achteraf staan alvast al klaar. Krijgen we dan toch de mythische "sixty in sixty"?



clock 19:48 19 uur 48. LIVESTREAM. De livestream is begonnen. Volg de langverwachte werelduurrecordpoging van Filippo Ganna nu met een livestream in onze website/app.

clock 16:53 16 uur 53. Fiets van 9 kilo. Alles voor de recordpoging van Ganna werd tot in de puntjes voorbereid. Zo ontwierp het team ook een speciale fiets voor zijn recordpoging. Een tijdritfiets die 3D-geprint werd, moet Ganna aan het record helpen "Het is een zwaardere fiets dan normaal. Tot wel 9 kilo. Dat is een heel pak zwaarder dan mijn normale bolide", vertelde Ganna over zijn ervaring op zijn nieuwe bolide. "In het begin voel je je dan ook niet heel snel, maar na 5 minuten vlieg je over de piste." "We hebben veel liefde in deze fiets gestoken, maar die liefde weegt wel zwaar", lachte hij uiteindelijk.

"Het is een zwaardere fiets dan normaal. Tot wel 9 kilo. Dat is een heel pak zwaarder dan mijn normale bolide", vertelde Ganna over zijn ervaring op zijn nieuwe bolide. "In het begin voel je je dan ook niet heel snel, maar na 5 minuten vlieg je over de piste." "We hebben veel liefde in deze fiets gestoken, maar die liefde weegt wel zwaar", lachte hij uiteindelijk.

clock 16:53 16 uur 53. We hebben veel liefde in deze fiets gestoken, maar die liefde weegt wel zwaar. Filippo Ganna.

