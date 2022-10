De dramatische cijfers van Mazzu bij Anderlecht: geklopt op eigen "specialiteiten" door voorgangers

Mazzu moet hopen dat hij in tegenstelling tot zijn collega's straks wel de interne evaluatie overleeft.

Dat is de dramatische balans van Felice Mazzu bij Anderlecht na tien competitiematchen. Alleen Arie Haan (ontslagen na 6 speeldagen) en Kompany-rechterhand Simon Davies (9 punten in '19/'20) begonnen de voorbije dertig jaar nog slechter aan een seizoen.

Alleen spreken de cijfers niet in het voordeel van Mazzu. Zijn winstpercentage (40%) ligt momenteel lager dan dat van voorgangers Kompany (44%) en Vercauteren (48%).

Ook qua attractiviteit is paars-wit er niet op vooruit gegaan. Zo ligt het aantal (expected) goals lager en vallen er minder combinaties te noteren in het Lotto Park. Anderzijds is het ook niet zo dat Anderlecht minder doelpunten incasseert.