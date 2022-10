Abdul Melik Umayev (R2) en Mina Libeer (R3) sneuvelen vroeg op het WK judo

clock 11:45

11 uur 45. Geen eremetaal voor Mina Libeer (-57kg). In de categorie tot 57 kilogram bij de vrouwen is Mina Libeer er niet in geslaagd een eerste Belgische medaille te pakken in Oezbekistan. De nummer 12 van de wereld verloor in de derde ronde van de Zuid-Koreaanse Mimi Huh (IJF-34) na een waza-ari in de golden score. Libeer, die vrij was in de eerste ronde, versloeg eerder op de dag de Kroatische Tihea Topolovec (IJF-51), ook met waza-ari. Libeer won eerder dit seizoen brons op het EK in Sofia. Vorig jaar werd ze derde op de grandslamtoernooien van Parijs en Bakoe. In 2017 was Libeer goed voor brons op het WK voor junioren. .