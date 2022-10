"De bondscoach heeft Leandro Trossard geschoffeerd en kan dat niet meer herstellen"

"Hij is echt in bloedvorm", trapte Filip Joos in Extra Time een open deur in na de drieklapper van Leandro Trossard tegen Liverpool.

"En ik kan niet verklaren waarom Eden Hazard tegen Wales en Nederland mocht spelen. Het grote probleem is dat je dat niet meer kunt herstellen."

"Als bondscoach heb je getoond: eigenlijk heb ik toch niet dat vertrouwen in jou, want ik verkies de eeuwige bankzitter van de voorbije jaren boven jou in 2 toch niet onbelangrijke wedstrijden."

"Zelfs als je hem nu dropt op het WK, dan ga je volgens mij nog altijd niet de losse Trossard van bij Brighton zien. Ik vind het niet correct. Je hebt hem ergens toch al geschoffeerd."

