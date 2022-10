WK tafeltennis voor landen: wereldtopper Zweden is maatje te groot voor België in 1/8e finales

clock 09:02 09 uur 02. Geen Belgische stunt tegen Zweden. De Belgen hebben in de 1/8e finales de wet van de sterkste moeten ondergaan tegen topland Zweden. Martin Allegro kwam nochtans dicht bij een stunt tegen Truls Moregard (ITF-6), maar hij verloor toch met 3-2. Ook Cedric Nuytinck kon tegen Mattias Falck (ITF-34) een setje winnen, iets waar Adrien Rassenfosse tegen Anton Kallberg (ITF-20) niet in slaagde. De Belgen kunnen in ieder geval terugblikken op een geslaagd WK. Op de vorige editie sneuvelden ze nog in de eerste ronde. . Geen Belgische stunt tegen Zweden De Belgen hebben in de 1/8e finales de wet van de sterkste moeten ondergaan tegen topland Zweden. Martin Allegro kwam nochtans dicht bij een stunt tegen Truls Moregard (ITF-6), maar hij verloor toch met 3-2.



Ook Cedric Nuytinck kon tegen Mattias Falck (ITF-34) een setje winnen, iets waar Adrien Rassenfosse tegen Anton Kallberg (ITF-20) niet in slaagde.



De Belgen kunnen in ieder geval terugblikken op een geslaagd WK. Op de vorige editie sneuvelden ze nog in de eerste ronde.

clock 09:01 09 uur 01. Herbekijk de wedstrijd tussen België en Zweden. Herbekijk de wedstrijd tussen België en Zweden

clock 06-10-2022 06-10-2022.

clock 16:20 16 uur 20. België kent zijn opponent in de 1/8e finales en de loting heeft hen geen geluk gebracht: met Zweden kwam er een harde dobber uit de bus. België is de nummer 23 van de wereld, Zweden bekleedt de 5e positie. Met 3 spelers in de top 20 van de wereld bleven ze ongeslagen in de groepsfase.

clock 04-10-2022 04-10-2022.

clock 08:31 08 uur 31. België onderuit tegen groepswinnaar Kroatië. De Belgen begonnen aan hun laatste groepsontmoeting in de zekerheid dat de 1/8e finales binnen waren, net als voor tegenstander van de dag Kroatië. Kroatië won met 3-1 en is groepswinnaar, België eindigt tweede in de groep. De top 2 stoot door. Cédric Nuytinck (ITTF-104) zorgde voor het Belgische punt. Hij klopte Andrej Gacina (ITTF-25) met 3-2 (11-8, 11-8, 9-11, 10-12, 11-9). Martin Allegro (ITTF-96) en Adrien Rassenfosse (ITTF-171) liepen tegen nederlagen aan. Allegro verloor met 3-2 (11-3, 7-11, 7-11, 11-6, 11-7) van Filip Zeljko (ITTF-79), Rassenfosse moest met 3-1 (8-11, 11-7, 11-6, 11-4) het onderspit delven tegen Tomislav Pucar (ITTF-52). Ook Nuytinck verloor zijn tweede duel, met 3-1 (10-12, 11-8, 12-10, 11-7) van Zeljko. België (ITTF-23) heeft de kwalificatie te danken aan winst in de groepswedstrijden tegen Taiwan (ITTF-7) met 3-1 en Singapore (ITTF-28) met 3-0. De Kroaten (ITTF-10) klopten Singapore met 3-2 en Taiwan met 3-1. Woensdag beginnen de achtste finales, die in een systeem van knock-out worden afgewerkt. De tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. Op het vorige WK, in 2018 in Halmstad (Zwe), ging België er in de eerste ronde uit. Het Belgische team werd vicewereldkampioen in 2001 in Osaka (Jap).



Cédric Nuytinck (ITTF-104) zorgde voor het Belgische punt. Hij klopte Andrej Gacina (ITTF-25) met 3-2 (11-8, 11-8, 9-11, 10-12, 11-9). Martin Allegro (ITTF-96) en Adrien Rassenfosse (ITTF-171) liepen tegen nederlagen aan. Allegro verloor met 3-2 (11-3, 7-11, 7-11, 11-6, 11-7) van Filip Zeljko (ITTF-79), Rassenfosse moest met 3-1 (8-11, 11-7, 11-6, 11-4) het onderspit delven tegen Tomislav Pucar (ITTF-52). Ook Nuytinck verloor zijn tweede duel, met 3-1 (10-12, 11-8, 12-10, 11-7) van Zeljko.



België (ITTF-23) heeft de kwalificatie te danken aan winst in de groepswedstrijden tegen Taiwan (ITTF-7) met 3-1 en Singapore (ITTF-28) met 3-0. De Kroaten (ITTF-10) klopten Singapore met 3-2 en Taiwan met 3-1.



Woensdag beginnen de achtste finales, die in een systeem van knock-out worden afgewerkt. De tegenstander van de Belgen is nog niet bekend.



Op het vorige WK, in 2018 in Halmstad (Zwe), ging België er in de eerste ronde uit. Het Belgische team werd vicewereldkampioen in 2001 in Osaka (Jap).

clock 08:30 08 uur 30. Bekijk het duel van België tegen Kroatië. Bekijk het duel van België tegen Kroatië

clock 03-10-2022 03-10-2022.

clock 12:52 12 uur 52. België wint ook van Singapore. Een dag na de stuntzege tegen Taiwan (3-1) hebben de Belgische tafeltennissers ook de overwinning gepakt in het tweede groepsduel tegen Singapore. Het werd 3-0. België is dankzij die zege gekwalificeerd voor de achtste finales. Martin Allegro (ITTF 96) gaf in de eerste match de goede aanzet met een overwinning tegen Yew En Koen Pang (ITF 116). Het werd 3-1 (11-13, 11-5, 11-9 en 13-11). Vervolgens versloeg Cédric Nuytinck (ITTF 104) Zhe Yu Clarence Chew (ITTF 149) met dezelfde score (11-3, 11-9, 6-11 en 11-6). Het derde en beslissende duel was een kolfje naar de hand van Adrien Rassenfosse (ITTF 171). Hij klopte Izaac Quek (ITTF 199) eveneens met 3-1 (11-3, 6-11, 11-7 en 11-3). België (ITTF 23) treft in het laatste groepsduel Kroatië (ITTF 10). De inzet is de groepswinst. Op het vorige WK, in 2018 in het Zweedse Halmstad, ging België er in de eerste ronde uit.

clock 12:51 12 uur 51. Bekijk het duel van België tegen Singapore. Bekijk het duel van België tegen Singapore

clock 02-10-2022 02-10-2022.

clock 15:56 15 uur 56. Belgen verrassen Taiwan. Het Belgische team, bestaande uit Cédric Nuytinck, Adrien Rassenfosse en Martin Allegro, heeft zaterdag voor een stunt gezorgd op het WK tafeltennis voor teams Chengdu. De Belgen klopten Taiwan in hun eerste groepsduel met 3-1. Martin Allegro (ITTF 96) verloor de eerste match van de ontmoeting met 3-1 (11-3, 13-11, 4-11 en 11-6) van Chih-Yuan Chuang (ITTF 26). Cédric Nuytinck (ITTF 104) bracht België vervolgens op gelijke hoogte met een zege in drie sets (11-5, 11-9 en 11-4) tegen Cheng-Ting Liao (ITTF 80). Adrien Rassenfosse (ITTF 171) toonde zijn kunnen met een 3-1-zege (12-10, 8-11, 13-11 en 11-7) tegen Yan-Cheng Huang (ITTF 287). Vervolgens maakte Nuytinck de klus af. Hij won ook zijn tweede duel, tegen Chuang, met 3-1 (11-8, 16-14, 5-11 en 11-8). Taiwan kon geen beroep doen op Yun-Yu LIn (ITTF 7).