WK landenteams: Belgische tafeltennissers verliezen laatste groepsmatch van Kroatië, maar 1/8e finales waren al feit

08 uur 31. België onderuit tegen groepswinnaar Kroatië. De Belgen begonnen aan hun laatste groepsontmoeting in de zekerheid dat de 1/8e finales binnen waren, net als voor tegenstander van de dag Kroatië. Kroatië won met 3-1 en is groepswinnaar, België eindigt tweede in de groep. De top 2 stoot door. Cédric Nuytinck (ITTF-104) zorgde voor het Belgische punt. Hij klopte Andrej Gacina (ITTF-25) met 3-2 (11-8, 11-8, 9-11, 10-12, 11-9). Martin Allegro (ITTF-96) en Adrien Rassenfosse (ITTF-171) liepen tegen nederlagen aan. Allegro verloor met 3-2 (11-3, 7-11, 7-11, 11-6, 11-7) van Filip Zeljko (ITTF-79), Rassenfosse moest met 3-1 (8-11, 11-7, 11-6, 11-4) het onderspit delven tegen Tomislav Pucar (ITTF-52). Ook Nuytinck verloor zijn tweede duel, met 3-1 (10-12, 11-8, 12-10, 11-7) van Zeljko. België (ITTF-23) heeft de kwalificatie te danken aan winst in de groepswedstrijden tegen Taiwan (ITTF-7) met 3-1 en Singapore (ITTF-28) met 3-0. De Kroaten (ITTF-10) klopten Singapore met 3-2 en Taiwan met 3-1. Woensdag beginnen de achtste finales, die in een systeem van knock-out worden afgewerkt. De tegenstander van de Belgen is nog niet bekend. Op het vorige WK, in 2018 in Halmstad (Zwe), ging België er in de eerste ronde uit. Het Belgische team werd vicewereldkampioen in 2001 in Osaka (Jap). .