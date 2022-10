Trossard na hattrick tegen Liverpool: "Reken niet op basisplaats op WK, maar hoop het wel"

Peter Ndlovu, Andrej Arsjavin en Leandro Trossard. Dat is het selecte gezelschap dat een hattrick wist te scoren op Anfield sinds het ontstaan van de Premier League.

"Dit was toch een van de mooiste voetbaldagen uit mijn leven", geniet Trossard een dag later nog na bij Sporza. "Een hattrick is sowieso speciaal, maar dan ook nog eens op Anfield..."

Volgens de 27-jarige Belg is het geen toeval dat hij net nu zo productief is. "De nieuwe coach (De Zerbi, red) heeft me wat hoger op het veld gezet."

"Op die manier krijg ik meer kansen om een goal te maken en dan kun je ook meer scoren uiteraard. Dat is het grootste verschil met de voorbije jaren. Je mag ook wel zeggen dat ik in de vorm van mijn leven zit."