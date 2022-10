Ryan Day beleeft gloriemoment op de British Open en pakt zijn eerste rankingtitel

Wie deze week hoopte op een knalprestatie van Luca Brecel op de British Open was er nog voor het begin al aan voor de moeite. De Belgische nummer 10 van de wereld was niet door de kwalificaties geraakt, net als Julien Leclerc.



De jonge Ben Mertens (17) stond wel op de hoofdtabel, maar sneuvelde in de eerste ronde van het herboren toernooi. De British Open was jarenlang een vaste waarde op de snookerkalender, maar verdween in 2005. Zestien jaar later kreeg het opnieuw een plekje, Mark Williams won het rankingtoernooi vorig jaar.



Net als Brecel ging het ook de andere toppers in Milton Keynes niet zo goed af. Slechts één toptienspeler raakte tot in de kwartfinales: viervoudig wereldkampioen Mark Selby, die in de achtste finales nog had geschitterd met een 147-break.



Selby werd een ronde later wel gewipt door Mark Allen, die een ronde eerder ook al Judd Trump huiswaarts had gestuurd. De Noord-Ier - het nummer 14 van de wereld - stoomde door tot de finale. Daarin kreeg hij Ryan Day tegenover zich, het nummer 27 van de wereld die nog geen enkele rankingtitel achter zijn naam had.



In de finale, naar een 'best of 19 frames' gespeeld, waren de verschillen heel erg klein. Allen maakte indruk met onder anderen twee century-breaks, Day schuwde dan weer de risico's maar was met secuur snooker wel de evenknie van zijn concurrent.

Tot 7-7 bleef de partij volledig in evenwicht, maar enkele knappe potten gaven underdog Day vleugels. Met breaks van 70 en 84 kwam hij op een frame van zijn allereerste rankingtitel. In dat zeventiende frame bouwde Day al snel een voorsprong uit. Een tegenprik van Allen leverde niets meer op, het was Days dag.

Zijn eerste rankingtitel levert de Welshman een cheque van 100.000 pond op. Op de wereldranking springt hij ook de top twintig binnen.