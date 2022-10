Novak Djokovic pakt de eindzege in zijn eerste ATP-toernooi sinds Wimbledon

Djokovic, 21-voudig grandslamwinnaar, speelde in Israel zijn eerste ATP-toernooi sinds hij in juli een zevende keer Wimbledon won.

In de Verenigde Staten was hij tijdens de zomermaanden niet welkom omdat hij zich niet tegen covid-19 liet vaccineren.

Vorige week kwam hij in Londen wel voor Team Europa in actie in de Laver Cup, die in het teken stond van het afscheid van Roger Federer.

In Israel toonde de Servische voormalige nummer een van de wereld dat hij na zijn (verplichte) break nog steeds bij de besten behoort.

Djokovic raasde door het toernooi en maakte in de finale vlot komaf met oud-grandslamwinnaar Marin Cilic, het huidige nummer 16 van de wereld.

Met twee vlotte setwinsten, 6-3 en 6-4, klaarde Djokovic de klus. Het is voor de Serviër al zijn 89e titel.