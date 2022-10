Liveblog: Evenepoel verschijnt op het balkon en kan zijn ogen niet geloven, Grote Markt staat vol

clock 16:10 16 uur 10.

clock 16:06 16 uur 06.

clock 15:56 15 uur 56. Evenepoel: "Ik kan iedereen niet genoeg bedanken". "Ik heb nog geen voornemens voor volgend jaar", begint Evenepoel. "Dit was een fantastisch jaar en ik kan iedereen daar niet genoeg voor bedanken." "Er staan hier nu 3 ploegmakkers, maar ik wil ook Wout (Van Aert), Guinten (Hermans), Nathan (Van Hooydonck), Stan (Dewulf) en Jasper (Stuyven) bedanken." "Voor de Vuelta wil ik vooral de ploeg bedanken. En dan nog mijn familie, mijn vriendin, de staf, ik heb zoveel mensen te bedanken." "We staan hier ook met de eerste gele trui van de Tour (Lampaert), met onze mr Bean (Serry) en voor Iljo is het zijn laatste jaar geweest." . Evenepoel: "Ik kan iedereen niet genoeg bedanken" "Ik heb nog geen voornemens voor volgend jaar", begint Evenepoel. "Dit was een fantastisch jaar en ik kan iedereen daar niet genoeg voor bedanken." "Er staan hier nu 3 ploegmakkers, maar ik wil ook Wout (Van Aert), Guinten (Hermans), Nathan (Van Hooydonck), Stan (Dewulf) en Jasper (Stuyven) bedanken." "Voor de Vuelta wil ik vooral de ploeg bedanken. En dan nog mijn familie, mijn vriendin, de staf, ik heb zoveel mensen te bedanken." "We staan hier ook met de eerste gele trui van de Tour (Lampaert), met onze mr Bean (Serry) en voor Iljo is het zijn laatste jaar geweest."

clock 15:51 15 uur 51. Evenepoel neemt het woord en bedankt uitvoerig zijn ploeggenoten en gunt ze elk een "moment de gloire", daarna volgt een "viking clap". Er barst een feest los op de Grote Markt. . Evenepoel neemt het woord en bedankt uitvoerig zijn ploeggenoten en gunt ze elk een "moment de gloire", daarna volgt een "viking clap". Er barst een feest los op de Grote Markt.

clock 15:46 15 uur 46. Evenepoel kan zijn ogen niet geloven. Klaas Lodewyck, Iljo Keisse, Yves Lampaert en Pieter Serry vergezellen Remco Evenepoel. De Grote Markt ontvangt de wereldkampioen met een luid gejuicht. Evenepoel kan zijn ogen niet geloven. . Evenepoel kan zijn ogen niet geloven Klaas Lodewyck, Iljo Keisse, Yves Lampaert en Pieter Serry vergezellen Remco Evenepoel. De Grote Markt ontvangt de wereldkampioen met een luid gejuicht. Evenepoel kan zijn ogen niet geloven.

clock 15:45 15 uur 45. Iedereen staat klaar. Burgemeester Philippe Close spreekt de Grote Markt toe. . Iedereen staat klaar. Burgemeester Philippe Close spreekt de Grote Markt toe.

clock 15:37 15 uur 37. Ook Evenepoel sprak nog enkele woorden: "Laten we er samen nog een mooie dag van maken." Nu begeven ze zich naar het balkon. . Ook Evenepoel sprak nog enkele woorden: "Laten we er samen nog een mooie dag van maken." Nu begeven ze zich naar het balkon.

clock 15:37 15 uur 37. De Grote Markt staat vol met fans:. De Grote Markt staat vol met fans:

clock 15:35 15 uur 35. Burgemeester Close verwelkomt Evenepoel. Evenepoel is aangekomen in de trouwzaal van het stadhuis. Burgemeester Philippe Close spreekt hem toe. . Burgemeester Close verwelkomt Evenepoel Evenepoel is aangekomen in de trouwzaal van het stadhuis. Burgemeester Philippe Close spreekt hem toe.

clock 15:22 15 uur 22. Het is nog even wachten tot we een glimp kunnen opvangen van Evenepoel. De fietsers die hem begeleid hebben hebben zich bij de duizenden fans gevoegd. . Het is nog even wachten tot we een glimp kunnen opvangen van Evenepoel. De fietsers die hem begeleid hebben hebben zich bij de duizenden fans gevoegd.

clock 15:18 15 uur 18. Evenepoel is aangekomen op de Grote Markt. Evenepoel is gearriveerd op zijn tweede bestemming: de Grote Markt in Brussel. Hij werd begeleid door honderden fietsers, die ook allemaal een plaatsje zoeken. Er zijn duizenden mensen aanwezig. . Evenepoel is aangekomen op de Grote Markt Evenepoel is gearriveerd op zijn tweede bestemming: de Grote Markt in Brussel. Hij werd begeleid door honderden fietsers, die ook allemaal een plaatsje zoeken. Er zijn duizenden mensen aanwezig.

clock 14:57 14 uur 57. Een kwartier vertraging. Evenepoel heeft een kwartier vertraging. Hij zal dus om 15.15 u aankomen op de Grote Markt in Brussel. . Een kwartier vertraging Evenepoel heeft een kwartier vertraging. Hij zal dus om 15.15 u aankomen op de Grote Markt in Brussel.

clock 14:57 De Grote Markt loopt vol voor Evenepoel:. 14 uur 57. De Grote Markt loopt vol voor Evenepoel:

clock 14:34 Evenepoel passeert langs zijn supporterscafé:. 14 uur 34. Evenepoel passeert langs zijn supporterscafé:

clock 14:19 Op de Grote Markt verschijnen al wat fans:. 14 uur 19. Op de Grote Markt verschijnen al wat fans:

clock 14:02 De fietstocht, met Evenepoel in open auto, is vertrokken:. 14 uur 02. De fietstocht, met Evenepoel in open auto, is vertrokken:

clock 14:01 Ook Manneken Pis zit vandaag in wielertenue:. 14 uur 01. Ook Manneken Pis zit vandaag in wielertenue:

clock 13:55 Zo werd Eddy Merckx 53 jaar geleden gevierd op de Grote Markt in Brussel:. 13 uur 55. Zo werd Eddy Merckx 53 jaar geleden gevierd op de Grote Markt in Brussel:

clock 13:53 13 uur 53. De festiviteiten in Dilbeek zijn voorbij. Straks om 14.00 u vertrekt een stoet van honderden wielrenners naar het centrum in Brussel. Remco rijdt in een auto voor het peloton uit. Aankomst in Brussel is voorzien rond 15.00 u. . De festiviteiten in Dilbeek zijn voorbij. Straks om 14.00 u vertrekt een stoet van honderden wielrenners naar het centrum in Brussel. Remco rijdt in een auto voor het peloton uit. Aankomst in Brussel is voorzien rond 15.00 u.