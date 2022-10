Liveblog: Evenepoel is aangekomen op de Grote Markt in Brussel

clock 15:18 15 uur 18. Evenepoel is aangekomen op de Grote Markt. Evenepoel is gearriveerd op zijn tweede bestemming: de Grote Markt in Brussel. Hij werd begeleid door honderden fietsers, die ook allemaal een plaatsje zoeken. Er zijn duizenden mensen aanwezig. . Evenepoel is aangekomen op de Grote Markt Evenepoel is gearriveerd op zijn tweede bestemming: de Grote Markt in Brussel. Hij werd begeleid door honderden fietsers, die ook allemaal een plaatsje zoeken. Er zijn duizenden mensen aanwezig.

clock 14:57 14 uur 57. Een kwartier vertraging. Evenepoel heeft een kwartier vertraging. Hij zal dus om 15.15 u aankomen op de Grote Markt in Brussel. . Een kwartier vertraging Evenepoel heeft een kwartier vertraging. Hij zal dus om 15.15 u aankomen op de Grote Markt in Brussel.

clock 14:57 De Grote Markt loopt vol voor Evenepoel:. 14 uur 57. De Grote Markt loopt vol voor Evenepoel:

clock 14:34 Evenepoel passeert langs zijn supporterscafé:. 14 uur 34. Evenepoel passeert langs zijn supporterscafé:

clock 14:19 Op de Grote Markt verschijnen al wat fans:. 14 uur 19. Op de Grote Markt verschijnen al wat fans:

clock 14:02 De fietstocht, met Evenepoel in open auto, is vertrokken:. 14 uur 02. De fietstocht, met Evenepoel in open auto, is vertrokken:

clock 14:01 Ook Manneken Pis zit vandaag in wielertenue:. 14 uur 01. Ook Manneken Pis zit vandaag in wielertenue:

clock 13:55 Zo werd Eddy Merckx 53 jaar geleden gevierd op de Grote Markt in Brussel:. 13 uur 55. Zo werd Eddy Merckx 53 jaar geleden gevierd op de Grote Markt in Brussel:

clock 13:53 13 uur 53. De festiviteiten in Dilbeek zijn voorbij. Straks om 14.00 u vertrekt een stoet van honderden wielrenners naar het centrum in Brussel. Remco rijdt in een auto voor het peloton uit. Aankomst in Brussel is voorzien rond 15.00 u. . De festiviteiten in Dilbeek zijn voorbij. Straks om 14.00 u vertrekt een stoet van honderden wielrenners naar het centrum in Brussel. Remco rijdt in een auto voor het peloton uit. Aankomst in Brussel is voorzien rond 15.00 u.

clock 13:41 13 uur 41. Een nieuwe fiets voor Remco:. Een nieuwe fiets voor Remco:

clock 13:40 13 uur 40. Het moment waarop Evenepoel het huldeboek tekent: . Het moment waarop Evenepoel het huldeboek tekent:

clock 13:39 13 uur 39.

clock 13:33 Het moment dat Evenepoel zijn ereburgerschap ondertekent:. 13 uur 33. Het moment dat Evenepoel zijn ereburgerschap ondertekent:

clock 13:24 13 uur 24. Nieuwe fiets. Evenepoel krijgt nog een nieuwe, maagdelijk witte fiets. Het is het laatste cadeautje in Dilbeek. "Ik ben van jullie", roept Evenepoel zijn fans toe. Er volgt nog een gezamenlijke foto en dan zitten de festiviteiten in Dilbeek er op. . Nieuwe fiets Evenepoel krijgt nog een nieuwe, maagdelijk witte fiets. Het is het laatste cadeautje in Dilbeek. "Ik ben van jullie", roept Evenepoel zijn fans toe. Er volgt nog een gezamenlijke foto en dan zitten de festiviteiten in Dilbeek er op.

clock 13:20 13 uur 20.

clock 13:19 13 uur 19. Evenepoel krijgt nog een heel speciale tijdrithelm. "Aandoen!", wordt er gescandeerd, maar zijn haar ligt net iets te goed. Hij moet er nog goed uitzien, want straks wordt hij gehuldigd op de Grote Markt van Brussel. . Evenepoel krijgt nog een heel speciale tijdrithelm. "Aandoen!", wordt er gescandeerd, maar zijn haar ligt net iets te goed. Hij moet er nog goed uitzien, want straks wordt hij gehuldigd op de Grote Markt van Brussel.

clock 13:17 13 uur 17.

clock 13:17 13 uur 17. Evenepoel krijgt een truitje van zijn lievelingsploeg:. Evenepoel krijgt een truitje van zijn lievelingsploeg:

clock 13:16 13 uur 16. Evenepoel krijgt nog een truitje van Anderlecht met het rugnummer 1, getekend door alle spelers. . Evenepoel krijgt nog een truitje van Anderlecht met het rugnummer 1, getekend door alle spelers.