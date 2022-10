De Lie valt, Merlier zit gevangen en Zingle is de lachende derde

Lotto-Soudal had het niet onder de markt om de aanvallers monddood te maken in de gietende regen, maar op de lastige omloop leken de ploegmaats van Arnaud De Lie de rode loper uit te rollen.

Die was evenwel glibberig en bij een bocht naar rechts verslikte de neoprof zich. Als een echte crosser in de materiaalpost sprong hij razendsnel weer op zijn fiets, maar een terugkeer was uitgesloten.

Dat klonk als muziek in de oren van Tim Merlier, die voor het eerst sinds het BK nog eens wilde winnen.





Merlier koos de rechterkant van de baan en zat een drietal keer klem aan de dranghekken. Met een beetje ruimte zou hij (wellicht) met lengtes gewonnen hebben, maar Merlier gokte dus verkeerd.

Dan pakte de 23-jarige Axel Zingle als voormalig skiër het beter aan. Aan de overkant ging de zee open en de Fransman, bezig aan een uitstekend najaar, won de sprint van een trosje afgepeigerde renners.